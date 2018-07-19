В Киеве водитель внедорожника протаранил машину, которая заблокировала дорогу (видео)

Скриншот из видео: facebook.com/KyivOperativ

Пользователи соцсети бурно отреагировали на этот инцидент

В Киеве при въезде на Труханов остров между водителями возник скандал. Об этом передает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Водитель машины KIA заблокировал движения, оказываясь платить за въезд. В это время позади машины собрались другие автомобили, которые хотели попасть на Труханов остров. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser решил не ждать разрешения спора, уперся бампером в KIA и начал ее толкать. В результате Toyota подвинула легковушку на десяток метров и освободила проезд.

"Водителя на KIA (CE1209BI) не пустили, т.к. его номера не было в "базе", а оплачивать он отказался. Он встал на проезде и вызвал копов, якобы шлагбаум там незаконно работает, тем самым заблокировал движение. Ну, у водителя на Toyota (AA7007IC) сдали нервы и он решил просто подвинуть KIA. Когда проезд все-таки освободился, водитель Toyota просто уехал", - рассказали в сообществе.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Сам водитель KIA прокомментировал этот инцидент.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на этот инцидент.

"Одни будку поставили, длугой дорогу перегородил, третий с катушек слетел, четвертый видос отличный снял, пятые весело коментять, а шестые не приехали!" - пишет Вадим Колисниченко.

"А какого черта вообще на Трухановом происходит? Там что, частная территория или как обычно самозахват?" - интересуются в сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

"В кого превратились люди ? Все озлоблены как шакалы друг на друга. Из-за незаконно установленного шлагбаума и беззакония в стране. Благо обошлось без "пушек" и 200-ых", - отметил Богдан Кондратюк.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Ранее сообщалось, что в Одессе дети организовали прибыльный "рэкет" на водителях.

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