У Києві водій позашляховика протаранив машину, яка заблокувала дорогу (відео)

Скріншот з відео: facebook.com/KyivOperativ

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цей інцидент

У Києві при в'їзді на Труханів острів між водіями виник скандал. Про це передає "Київ оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Водій машини KIA заблокував руху, відмовляючись платити за в'їзд. В цей час позаду машини зібралися інші автомобілі, які хотіли потрапити на Труханів острів. Водій позашляховика Toyota Land Cruiser вирішив не чекати вирішення спору, уперся бампером в KIA і почав її штовхати. В результаті Toyota посунула легковик на десяток метрів та звільнила проїзд.

"Водія на KIA (CE1209BI) не пустили, оскільки його номера не було в "базі", а він відмовився оплачувати. Він встав на проїзд і викликав копів, нібито шлагбаум там незаконно працює, тим самим заблокував рух. Ну, у водія на Toyota (AA7007IC) здали нерви і він вирішив просто посунути KIA. Коли проїзд все-таки звільнився, водій Toyota просто поїхав", - розповіли в співтоваристві.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Сам водій KIA прокоментував цей інцидент.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цей інцидент.

"Одні будку поставили, длугої дорогу перегородив, третій злетів з котушок, четвертий видос відмінний зняв, п'яті весело коментять, а шості не приїхали!" - пише Вадим Колісниченко.

"А якого біса взагалі на Трухановому відбувається? Там що, приватна територія або як зазвичай самозахоплення?" - цікавляться в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

"У кого перетворилися люди ? Всі озлоблені як шакали один на одного. З-за незаконно встановленого шлагбаума й беззаконня в країні. Благо обійшлося без "гармат" та 200-их", - зазначив Богдан Кондратюк.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше повідомлялося, що в Одесі діти організували прибутковий "рэкет" на водіях.

Як ведуть себе на дорогах представники української влади