"На мороженое": в Одессе дети организовали прибыльный "рэкет" на водителях (видео)

Кадр из видео (facebook.com/OdesaSuspilne)

Маленькие "бизнесмены" не дают людям проехать по дороге

В Одессе двое детей занимаются вымогательством посреди дороги. Несовершеннолетние не дают проехать водителям, пока те не заплатят деньги. Ребятам удалось организовать "бизнес" в связи с тем, что в городе перекрыт на ремонт участок улицы Сегедской. Об этом сообщает ТСН.

По данным издания, водители платили за проезд по пять гривен. Дети заверили, что якобы "на мороженое". Родители детей об их деятельности знают, и препятствовать не стали.

Однако некоторым водителям инициатива детей не по душе. В сети появилось видео, на котором женщина убирает деревянную перегородку с дороги. Дети кидают на то же место шину, сопровождая спор с водителем нецензурной бранью.

"Я тебе сейчас нах** все шины попрокалываю", - пригрозил женщине один из мальчиков.

Діти в Одесі перекрили міждворовий проїзд та вимагають гроші у водіїв Діти в Одесі перекрили міждворовий проїзд та вимагають гроші у водіїв. Аби об’їхати перекриту через ремонт ділянку вулиці Сегедській через двір, автомобілістам доводиться заплатити 5-20 гривень. Кошти за проїзд збирають неповнолітні жителі будинку №7 по вулиці Сегедській. Опубліковано ТРК ОДЕСА Середа, 18 липня 2018 р.

Видео: В Одессе дети придумали способ заработка (facebook.com/OdesaSuspilne)

Видео: В Одессе дети придумали способ заработка (YouTube/ТСН)

Кстати, журналисты выяснили, где и за сколько учится "золотая молодежь" Украины. Появилась информация о том, сколько чиновники тратят на образование своих детей.

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