Журналисты выяснили, где и за сколько учится "золотая молодежь" Украины

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Чиновники не жалеют средств на образование своих детей

Журналисты узнали, где учатся дети украинских чиновников. Об этом передает bihus.info.

Также в издании проанализировали, сколько чиновники тратят на образование своих детей.

Отмечается, что больше всего денег на обучение своих детей в 2017 году потратил президент Украины Петр Порошенко. Его дочери-двойняшки Александра и Евгения и младший сын Михаил учится в британском Сoncord College. Общая сумма оплаты обучения составляет около 3,8 млн гривен в год.

Народный депутат от "БПП" Руслан Демчак также отправил детей учиться в Великобританию и платит за это более 2 млн гривен в год.

Журналисты выяснили, что с самого детства в Европе учатся дети советницы Главы Администрации Президента Натальи Попович. Согласно декларации по 2017 год, на их дошкольное и среднее образование они со своим мужем Игорем Гонщиком, ранее занимавшим должность заместителя министра здравоохранения, потратили свыше 1,7 млн грн.

Четвертое место так называемого рейтинга, который составили в издании, занял депутат Хмельницкого облсовета Андрей Гордийчук, который также отправил своего сына на обучение в Англию и платит за это 1,4 млн гривен в год.

Валерия Гонтарева тоже выбрала для своего сына британское образование, правда, в Киеве. В 2017 году Никита Гонтарев окончил столичную British International School, выпускникам которой одновременно выдается международный сертификат и украинский аттестат.

В СМИ утверждают, что за рубежом обучаются около 27% детей чиновников, которые задекларировали расходы на образование. Самыми популярными странами для получения знаний оказались Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Также дети украинских чиновников учатся в Испании, Дании, Канаде, Швейцарии, Германии, Чехии и Нидерландах.

В целом же на образование своих детей в 2017 году 133 чиновники потратили 35,5 млн гривен.

Фото: bihus.info

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