В Україні покажуть фільм британського журналіста про корупцію у ФІФА і ЧС в Росії

У Брюсселі презентували документальний фільм

У Брюсселі була показана документальна кінострічка "Один кубок світу з футболу, одна війна, а скільки корупції?" британського журналіста, в якому розкривається корупція ФІФА, завдяки якій Росія змогла провести ЧС 2018 у себе. Про це повідомляє інформаційне агентство Укрінформ.

Фільм зняв автор, який займається журналістськими розслідуваннями, Тім Уайт. Скоро його покажуть на одному з українських телеканалів.

"Зараз в Україні триває війна. Очевидно, що все в світі розуміють, хто є агресором. І ця країна проводить Кубок світу. Як на мене, рішення надати Росії право провести чемпіонат світу з футболу очевидно було корумпованим. Це зараз розслідується. І саме про це мій фільм", - розповів журналіст.

Відео: One World Cup, One War, How Much Corruption? (youtube.com/Taras Shevchenko)

Він нагадав і про те, що західні країни вводили санкції проти колишнього СРСР і бойкотував Олімпійські ігри, які проводилися в Москві в 1980 році, через введення радянських військових в Афганістані.

"Стосовно Росії цього зроблено не було. ФІФА повинна була відкликати Кубок світу з цієї країни", - сказав Уайт.

