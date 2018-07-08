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Показ фильма "Киборги" в Беларуси: полный зал аплодировал стоя (фото)

STYLERКино        08.07.2018 - 19:15
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Сейчас проходят дни Украины в Беларуси

В Беларуси в столичном кинотеатре показали знаменитый фильм украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева "Киборги". Кинолента, посвященная героическим подвигам защитников Донецкого аэропорта от российских оккупантов, собрала полные залы к кинотеатре Минска. По завершении фильма зрители стоя аплодировали увиденному. Об этом сообщает "Обозреватель".

В рамках Дней украинской культуры в Беларуси был организован показ фильма отечественного производства, передает пресс-служба посольства Украины в Минске. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим и специально приехавший в Минск по такому поводу, а также государственный секретарь украинского министерства культуры Ростислав Карандеев провели перед сеансом небольшую презентацию кинокартины.

В сообщении пресс-службы отмечается, что полный зал зрителей встретил финальные титры фильма стоя. В зале разразились бурные аплодисменты.

 

Фото: "Киборги" в Минске (obozrevatel.com)

Напомним, что в столице Бельгии - в Брюсселе прошел премьерный показ художественного фильма "Киборги. Герои не умирают". Премьера ленты состоялась при поддержке Европарламента и Представительства Украины при ЕС. Фильм собрал полный зал зрителей в кинотеатре в центре бельгийской столицы.

Стоит отметить, что показы "Киборгов" уже прошли в Вене, Вашингтоне, Гааге и в Варшаве. По данным издания, после демонстрации фильма зрители не скрывали эмоций и стоя аплодисментами почтили защитников Донецкого аэропорта.

Видео: (video.rbc.ua)

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Теги: фильмы, Беларусь, Киборги
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