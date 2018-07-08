Показ фільму "Кіборги" в Білорусі: повний зал аплодував стоячи (фото)

Зараз проходять дні України в Білорусі

У Білорусі в столичному кінотеатрі показали знаменитий фільм українського режисера Ахтема Сеітаблаєва "Кіборги". Кінострічка, яка присвячена героїчним подвигам захисників Донецького аеропорту від російських окупантів, зібрала повні зали у кінотеатрі Мінська. По завершенні фільму глядачі стоячи аплодували побаченому. Про це повідомляє "Оглядач".

У рамках Днів української культури у Білорусі був організований показ фільму вітчизняного виробництва, передає прес-служба посольства України в Мінську. Надзвичайний і повноважний посол України в Білорусі Ігор Кизим, який спеціально приїхав до Мінська з такого приводу,а також державний секретар українського міністерства культури Ростислав Карандєєв провели перед сеансом невелику презентацію кінокартини.

В повідомленні прес-служби наголошується, що повний зал глядачів зустрів фінальні титри фільму стоячи. У залі вибухнули бурхливі оплески.

Фото: "Кіборги" у Мінську (obozrevatel.com)

Нагадаємо, що у Брюсселі пройшов прем'єрний показ художнього фільму "Кіборги. Герої не вмирають". Прем'єра стрічки відбулася за підтримки Європарламенту та Представництва України при ЄС. Фільм зібрав повний зал глядачів в кінотеатрі в центрі бельгійської столиці.

Варто відзначити, що покази "Кіборгів" вже пройшли у Відні, Вашингтоні, Гаазі та у Варшаві. За даними видання, після демонстрації фільму глядачі не приховували емоцій та стоячи оплесками вшанували захисників Донецького аеропорту.

Відео: (video.rbc.ua)