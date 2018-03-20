Аплодировали стоя: "Киборги" показали в Брюсселе (фото)

Фильм Ахтема Сеитаблаева увидели в Бельгии

В столице Бельгии - Брюсселе прошел премьерный показ художественного фильма "Киборги. Герои не умирают". Премьера ленты состоялась при поддержке Европарламента и Представительства Украины при ЕС. Об этом сообщает "Укринформ".

Фильм собрал полный зал зрителей в кинотеатре в центре бельгийской столицы.

"Это рассказ о том, что сейчас в Украине рождается новая политическая нация. Как бы это не звучало пафосно в мирной жизни, но там, на фронте, все эти вопросы - как мы живем и как собираемся жить, что мы защищаем, кто рядом – они приобретают другое эмоциональное содержание", - рассказал об идее "Киборгов" режиссер картины Ахтем Сеитаблаев.

Фото: Показ "Киборгов" в Брюсселе (facebook.com/mariya.ionova.9)

Режиссер отметил, что показ фильма во многих странах мира также имеет цель помочь международному сообществу четко понять, что Украина защищает право на собственную свободу и находится в авангарде защиты европейских ценностей.

Фото: Показ "Киборгов" в Брюсселе (facebook.com/mariya.ionova.9)

Стоит отметить, что показы "Киборгов" уже прошли в Вене, Вашингтоне, Гааге и в Варшаве.

"Это очень большая честь для нас - приобщиться к этому важному событию. Это фильм об украинских героях-воинах, которые защищали Донецкий аэропорт от российской агрессии. Это кино о достоинстве, патриотизме, о чрезвычайной жертвенность", - сказал председатель делегации Европарламента в комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина Дариуш Розати.

"Депутат Европарламента от Бельгии Марк Демесмакер, который несколько раз посещал зону проведения АТО на Донбассе, в частности и рядом с Донецким аэропортом, отметил, что это был очень эмоциональный опыт, который он пережил во время просмотра "Киборгов", - отметили в издании.

По данным издания, после демонстрации фильма зрители не скрывали эмоций и стоя аплодисментами почтили защитников Донецкого аэропорта.

Ранее сообщалось, что фильм "Киборги" показали в Конгрессе США.