Аплодували стоячи: "Кіборги" показали у Брюсселі (фото)

Фільм Ахтема Сеїтаблаєва побачили у Бельгії

У столиці Бельгії - Брюсселі пройшов прем’єрний показ художнього фільму "Кіборги. Герої не вмирають". Прем’єра стрічки відбулася за підтримки Європарламенту та Представництва України при ЄС. Про це повідомляє "Укрінформ".

Фільм зібрав повну залу глядачів у кінотеатрі в центрі бельгійської столиці.

"Це розповідь про те, що зараз в Україні народжується нова політична нація. Як би це не звучало пафосно у мирному житті, але там, на фронті, всі ці питання - як ми живемо, як збираємося жити, що ми захищаємо, хто поруч – вони набувають іншого емоційного змісту", - розповів про ідею "Кіборгів" режисер стрічки Ахтем Сеїтаблаєв.

Фото: Показ "Кіборгів" у Брюсселі (facebook.com/mariya.ionova.9)

Режисер відзначив, що показ фільму у багатьох країнах світу також має за мету допомогти міжнародній спільноті чітко зрозуміти, що Україна захищає право на власну свободу, перебуває в авангарді захисту європейських цінностей.

Фото: Показ "Кіборгів" у Брюсселі (facebook.com/mariya.ionova.9)

Варто відзначити, що покази "Кіборгів" вже пройшли у Відні, Вашингтоні, Гаазі та у Варшаві.

"Це дуже велика честь для нас - долучитися до цієї важливої події. Це фільм про українських героїв-воїнів, які захищали Донецький аеропорт від російської агресії. Це кіно про гідність, патріотизм, про надзвичайну жертовність", - сказав голова делегації Європарламенту до комітету парламентської асоціації ЄС-Україна Даріуш Розаті.

"Депутат Європарламенту від Бельгії Марк Демесмакер, який кілька разів відвідував зону проведення АТО на Донбасі, зокрема й поряд із Донецьким аеропортом, зазначив, що то був дуже емоційний досвід, який нині він пережив під час перегляду "Кіборгів", - відзначили у виданні.

За даними видання, після демонстрації фільму глядачі не приховували емоцій та стоячи оплесками вшанували захисників Донецького аеропорту.

Раніше повідомлялося, що фільм "Кіборги" показали в Конгресі США.