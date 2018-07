В Украине покажут фильм британского журналиста про коррупцию в ФИФА и ЧМ в России

Фото: fifa.com

В Брюсселе презентовали документальный фильм

В Брюсселе была показана документальная кинолента "Один кубок мира по футболу, одна война, а сколько коррупции?" британского журналиста, в котором раскрывается коррупция ФИФА, благодаря которой Россия смогла провести ЧМ 2018 у себя. Об этом сообщает информационное агентство Укринформ.

Фильм снял автор, который занимается журналистскими расследованиями, Тим Уайт. Скоро его покажут на одном из украинских телеканалов.

"Сейчас в Украине длится война. Очевидно, что все в мире понимают, кто является агрессором. И эта страна проводит Кубок мира. Как по мне, решение предоставить России право провести чемпионат мира по футболу очевидно было коррумпированным. Это сейчас расследуется. И именно про это мой фильм", - рассказал журналист.

Видео: One World Cup, One War, How Much Corruption? (youtube.com/Taras Shevchenko)

Он напомнил и про то, что западные страны вводили санкции против бывшего СССР и бойкотировал Олимпийские игры, которые проводились в Москве в 1980 году, из-за введения советских военных в Афганистане.

"Касаемо России этого сделано не было. ФИФА должна была отозвать Кубок мира с этой страны", - сказал Уайт.

Напомним, в Беларуси в столичном кинотеатре показали знаменитый фильм украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева "Киборги". Отмечается, что полный зал зрителей встретил финальные титры фильма стоя. В зале разразились бурные аплодисменты.

