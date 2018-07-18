Журналісти з’ясували, де і за скільки навчається "золота молодь" України

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Чиновники не шкодують коштів на освіту своїх дітей

Журналісти дізналися, де навчаються діти українських високопосадовців. Про це передає bihus.info.

Також у виданні проаналізували, скільки чиновники тратять на освіту своїх дітей.

Зазаначається, що найбільше грошей на навчання своїх дітей у 2017 році потратив президент України Петро Порошенко. Його доньки-двійнята Олександра й Євгенія та наймолодший син Михайло навчаються у британському Сoncord College. Загальна сума оплати навчання складає близько 3,8 млн гривень на рік.

Народний депутат від "БПП" Руслан Демчак також відправив дітей вчитися у Велику Британію і платить за це понад 2 млн гривень на рік.

Журналісти з’ясували, що з самого дитинства в Європі навчаються діти радниці Голови Адміністрації Президента Наталії Попович. Згідно декларації за 2017 рік, на їхню дошкільну та середню освіту вони зі своїм чоловіком Ігорем Перегінцем, що раніше обіймав посаду заступника міністра охорони здоров’я, витратили понад 1,7 млн грн.

Четверте місце так званого рейтингу, який склали у виданні, зайняв депутат Хмельницької облради Андрій Гордійчук, який також відправив свого сина на навчання в Англію і платить за це 1,4 млн гривень на рік.

Валерія Гонтарева теж обрала для свого сина британську освіту, щоправда, в Києві. У 2017 році Микита Гонтарев закінчив столичну British International School, випускникам якої одночасно видається міжнародний сертифікат і український атестат.

В ЗМІ стверджують, що за кордоном навчаються близько 27% дітей чиновників, що задекларували витрати на освіту. Найпопулярнішими країнами для здобуття знань виявилися Велика Британія та Сполучені Штати Америки. Також діти українських високопосадовців навчаються в Іспанії, Данії, Канаді, Швейцарії, Німеччині, Чехії та Нідерландах.

Загалом же на освіту своїх дітей у 2017 році 133 чиновники витратили 35,5 млн гривень.

Фото: bihus.info

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