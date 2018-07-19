"На морозиво": в Одесі діти організували прибутковий "рекет" на водіях (відео)

Кадр з відео (facebook.com/OdesaSuspilne)

Маленькі "бізнесмени" не дають людям проїхати по дорозі

В Одесі двоє дітей займаються здирництвом посеред дороги. Неповнолітні не дають проїхати водіям, поки ті не заплатять гроші. Хлопцям вдалося організувати "бізнес" у зв'язку з тим, що в місті перекрита на ремонт ділянка вулиці Сегедської. Про це повідомляє ТСН.

За даними видання, водії платили за проїзд по п'ять гривень. Діти запевнили, що нібито "на морозиво". Батьки дітей про їх діяльність знають, і перешкоджати не стали.

Проте деяким водіям ініціатива дітей не по душі. У мережі з'явилося відео, на якому жінка прибирає дерев'яну перегородку з дороги. Діти кидають на те ж місце шину, супроводжуючи суперечку з водієм нецензурною лайкою.

"Я тобі зараз нах** всі шини попроколюю", - пригрозив жінці один з хлопчиків.

Діти в Одесі перекрили міждворовий проїзд та вимагають гроші у водіїв Діти в Одесі перекрили міждворовий проїзд та вимагають гроші у водіїв. Абі об'єднання їхати через перекриту ремонт ділянку вулиці Сегедській через двір, автомобілістам доводиться заплатити 5-20 гривень. Кошти за проїзд збирають неповнолітні жителі будинку №7 по вулиці Сегедській. Опубліковано ТРК ОДЕСА Середа, 18 липня 2018 р.

Відео: В Одесі діти придумали спосіб заробітку (facebook.com/OdesaSuspilne)

Відео: В Одесі діти придумали спосіб заробітку (YouTube/ТСН)

До речі, журналісти з'ясували, де і за скільки вчиться "золота молодь" України. З'явилася інформація про те, скільки чиновники витрачають на освіту своїх дітей.

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