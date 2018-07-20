"Хотіли оплатити проїзд": у Києві інкасатори намагалися посунути трамвай (фото)

Фото: Трамвай (kyivcity_20travel_20tramway)

Інкасаторська машина врізалася в трамвай

У Києві неподалік від станції метро "Берестейська" інкасаторське авто Volkswagen намагалося посунути вагон трамвая, врізавшись у нього. Про це повідомив "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

"Інкасатори на #Volkswagen (#AA1519KB) хотіли посунути трамвай, але мабуть щось пішло не так. Тепер всі трамваї на Берестейській стоять", - написано в публікації.

Фото: інксаторскська машина врізалася в трамвай (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі вже активно коментують подію.

"Підняли проїзд, тепер роблять інкасацію прямо з транспорту",

"Ось підвищили плату за проїзд. Трамваї страшно гуркотять. Не так давно міняли рейки. А багато людей помітили, що "нові" рейки клали ржаві...",

"Хотіли оплатити проїзд",

"Гуманітарка Київпастрансу для підтримки штанців",

"По всій імовірності перед трамваєм хтось вирішив скоротити шлях",

"Вони ж ніби при зброї... Треба було стріляти по колесах", - написали користувачі в коментарях.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше ми писали про те, що В Києві при в'їзді на Труханів острів між водіями виник скандал. Водій позашляховика Toyota Land Cruiser протаранив машину KIA, яка заблокувала рух, відмовляючись платити за в'їзд.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Віртуозні маневри відходів від ДТП