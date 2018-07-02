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"Хотите в сказку "Двенадцать месяцев"?": в Карпатах выпал снег

STYLERLIFE        02.07.2018 - 13:41
Скриншот фото (facebook.com/NashePrykarpattia)
Скриншот фото (facebook.com/NashePrykarpattia)

Первый день июля в Карпатах начался со снега

В первый день июля в Карпатах снова выпал снег. Об этом сообщил на своей странице в Facebook экскурсовод Сергей Прокоп.

"Вот так сегодня мело снегом на Черной горе (Поп-Иван Черногорский). Погода 1-го июля в высокогорье была разной. Хотите в сказку "Двенадцать месяцев"? Тогда вам в Карпаты", - написал в публикации Сергей.

Экскурсовод также приложил к посту видео, где видно, как в горах метет снег, который внезапно выпал на местности.

 

Ось так сьогодні мело снігом на Чорній горі (Піп Іван Чорногірський). Погода 1-го липня у високогір,ї була різною& Хочете в казку ,,Дванадцять місяців,, ? тоді Вам у Карпати.

Опубліковано Сергієм Прокопом Неділя, 1 липня 2018 р.

Видео: в Карпатах выпал снег (facebook.com/СергійПрокоп)

Напомним, синоптики дали прогноз на начало июля.

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Теги: Карпаты, снег, погода
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