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"Хочете в казку "Дванадцять місяців"?": у Карпатах випав сніг

STYLERLIFE        02.07.2018 - 13:41
Скріншот фото (facebook.com/NashePrykarpattia)
Скріншот фото (facebook.com/NashePrykarpattia)

Перший день липня в Карпатах почався зі снігу

У перший день липня у Карпатах знову випав сніг. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook екскурсовод Сергій Прокіп.

"Ось так сьогодні мело снігом на Чорній горі (Піп-Іван Чорногірський). Погода 1-го липня у високогір'ї була різною. Хочете в казку "Дванадцять місяців"? Тоді вам в Карпати", - написав Сергій публікації.

Екскурсовод також доклав до посту відео, де видно, як в горах мете сніг, який раптово випав на місцевості.

 

Вісь так сьогодні мело снігом на Чорній горі (Піп Іван Чорногірський). Погода 1-го липня у високогір,ї була різною& Хочете в казку ,,Дванадцять місяців,, ? тоді Вам у Карпати.

Опубліковано Сергієм Прокопом Неділя, 1 липня 2018 р.

Відео: в Карпатах випав сніг (facebook.com/СергійПрокоп)

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на початок липня.

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Теги: Карпаты, снег, погода
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