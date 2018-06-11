"Храм Тутанзахара I": сеть удивили "пирамиды" в "ДНР" (фото)

На кадрах заметны странные сооружения
Пользователей сети удивила фотография из "ДНР", на который терриконы похожи на египетские пирамиды. Соответствующий снимок на своей странице в Twitter опубликовал блогер Fashik Donetskiy.
Фото: Пирамиды в "ДНР" (twitter.com/FashikDonetskiy)
"Это ровеньковские пирамиды или пирамида х*йопса, кто в курсе?" – подписал он фото.
Скриншот поста (twitter.com/FashikDonetskiy)
В сети высказывают свои предположения, что это может быть.
"Сфинкса, похоже, уже украли", - пишут пользователи.
"Египетская сила!" – отметили они.
"Пирамида Захарченко", - шутят в сети.
"Храм Тутанзахара I", - добавили в комментариях.
Напомним, что жители "ДНР" паникуют из-за дефицита бензина.
"В Донецке бензиновый кризис, бензин продают по 100 рублей (45 грн)", - написал Казанский.
"Люди, которые ходили на референдум "ДНР", потому что "в России жить лучше" - как вам? Довольны теперь?" – задал вопрос журналист.
Олег Сенцов. Один в поле воин