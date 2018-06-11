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"Храм Тутанзахара I": сеть удивили "пирамиды" в "ДНР" (фото)

STYLERLIFE        11.06.2018 - 09:17
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

На кадрах заметны странные сооружения

Пользователей сети удивила фотография из "ДНР", на который терриконы похожи на египетские пирамиды. Соответствующий снимок на своей странице в Twitter опубликовал блогер Fashik Donetskiy.

Фото: Пирамиды в "ДНР" (twitter.com/FashikDonetskiy)

"Это ровеньковские пирамиды или пирамида х*йопса, кто в курсе?" – подписал он фото.

Скриншот поста (twitter.com/FashikDonetskiy)

В сети высказывают свои предположения, что это может быть.

"Сфинкса, похоже, уже украли", - пишут пользователи.

"Египетская сила!" – отметили они.

"Пирамида Захарченко", - шутят в сети.

"Храм Тутанзахара I", - добавили в комментариях.

Напомним, что жители "ДНР" паникуют из-за дефицита бензина.

"В Донецке бензиновый кризис, бензин продают по 100 рублей (45 грн)", - написал Казанский.

"Люди, которые ходили на референдум "ДНР", потому что "в России жить лучше" - как вам? Довольны теперь?" – задал вопрос журналист.

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Теги: ДНР
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