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"Потому что "в России жить лучше"?: жители "ДНР" паникуют из-за дефицита бензина

STYLERLIFE        11.06.2018 - 08:29
Фото: pixabay.com/paulbr75
Фото: pixabay.com/paulbr75

У террористов катастрофически не хватает топлива для автомобилей

В "ДНР" началась массовая паника из-за дефицита бензина. Об этом рассказал журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter

"В Донецке бензиновый кризис, бензин продают по 100 рублей (45 грн)", - написал он.

Скриншот (twitter.com/den_kazansky)

Казанский прикрепил скриншот комментариев  , в которых люди предлагают друг другу купить бензин дешевле.

"Люди, которые ходили на референдум "ДНР", потому что "в России жить лучше" - как вам? Довольны теперь?" – задал во вопрос журналист.

Скриншот поста (twitter.com/den_kazansky)

Ранее в сети показали, как боевики уничтожают Донбасс.

"ДНРовцы" сами документируют на видео обстрел украинского поселка под Авдеевой. Снаряды падают прямо на дома", - написал журналист.

"Полные отморозки. Уже не стесняются. Сами снимают с дрона и выкладывают в сеть, как уничтожают Донбасс. А потом про "украинских карателей" рассказывают", - добавил Казанский.

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Теги: бензин, ДНР
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