"Тому що "в Росії жити краще"?: жителі "ДНР" панікують через дефіцит бензину

У терористів катастрофічно не вистачає палива для автомобілів

"ДНР" почалася масова паніка через дефіцит бензину. Про це розповів журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Twitter

"У Донецьку бензинова криза, бензин продають за 100 рублів (45 грн)", - написав він.

Скріншот (twitter.com/den_kazansky)

Казанський прикріпив скріншот коментарів, в яких люди пропонують один одному купити бензин дешевше.

"Люди, які ходили на референдум "ДНР", тому що "в Росії жити краще" - як вам? Задоволені тепер?" – поставив питання журналіст.

Скріншот поста (twitter.com/den_kazansky)

Раніше в мережі показали, як бойовики знищують Донбас.

"ДНРівці" самі документують на відео обстріл українського селища під Авдєєвою. Снаряди падають прямо на дому", - написав журналіст.

"Повні відморозки. Вже не соромляться. Самі знімають з дрона і викладають в мережу, як знищують Донбас. А потім про "українських карателів" розповідають", - додав Казанський.

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