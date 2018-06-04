"Полные отморозки": в сети показали, как боевики уничтожают Донбасс (фото)

После своих действий террористы обвиняют украинских военных

Боевики "ДНР" сами документируют обстрел украинского поселка, а потом обвиняют в этом наших военных. Об этом рассказал журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Twitter.

Скриншот (twitter.com/den_kazansky)

"ДНРовцы" сами документируют на видео обстрел украинского поселка под Авдеевой. Снаряды падают прямо на дома", - написал он.

Скриншот (twitter.com/den_kazansky)

"Полные отморозки. Уже не стесняются. Сами снимают с дрона и выкладывают в сеть, как уничтожают Донбасс. А потом про "украинских карателей" рассказывают", - добавил Казанский.

Скриншот поста (twitter.com/den_kazansky)

Ранее Невзоров рассказал о будущем главарей боевиков на Донбассе.

"Я просто хочу объяснить, что надо было сделать, конечно. В этом случае надо было быстренько найти крайних и повесить на них всю ответственность за преступление, потому что все можно всегда объяснить чьей-то глупой самодеятельностью", - говорит Невзоров.

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