Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Полные отморозки": в сети показали, как боевики уничтожают Донбасс (фото)

STYLERLIFE        04.06.2018 - 10:24
Фото: twitter.com GirkinGirkin
Фото: twitter.com GirkinGirkin

После своих действий террористы обвиняют украинских военных

Боевики "ДНР" сами документируют обстрел украинского поселка, а потом обвиняют в этом наших военных. Об этом рассказал журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Twitter.

Скриншот (twitter.com/den_kazansky)

"ДНРовцы" сами документируют на видео обстрел украинского поселка под Авдеевой. Снаряды падают прямо на дома", - написал он.

Скриншот (twitter.com/den_kazansky)

"Полные отморозки. Уже не стесняются. Сами снимают с дрона и выкладывают в сеть, как уничтожают Донбасс. А потом про "украинских карателей" рассказывают", - добавил Казанский.

Скриншот поста (twitter.com/den_kazansky)

Ранее Невзоров рассказал о будущем главарей боевиков на Донбассе.

"Я просто хочу объяснить, что надо было сделать, конечно. В этом случае надо было быстренько найти крайних и повесить на них всю ответственность за преступление, потому что все можно всегда объяснить чьей-то глупой самодеятельностью", - говорит Невзоров.

Погибшие герои мая 2018-ого

"Чернокожим и собакам вход воспрещен": блогер о запрете на въезд в Россию жителям "ДНР" "У меня нет планов на лето из-за войны": о чем пишут в сочинениях дети на оккупированном Донбассе
Теги: Донбасс, ДНР, боевики
"Все умрут без вариантов": заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным
Трое детей остались без мамы: в страшном ДТП погибла "Миссис мира 2018"
"Хайпуем!": известный блогер записал песню-пародию о Бабченко
Олег Ляшко женился: стали известны подробности бракосочетания (видео)
On Top