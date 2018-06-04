"Повні відморозки": в мережі показали, як бойовики знищують Донбас (фото)

Після своїх дій терористи звинувачують українських військових

Бойовики "ДНР" самі документують обстріл українського селища, а потім звинувачують у цьому наших військових. Про це розповів журналіст і блогер Денис Казанський на своїй сторінці в Twitter.

Скріншот (twitter.com/den_kazansky)

"ДНРовці" самі документують на відео обстріл українського селища під Авдєєвої. Снаряди падають прямо на будинки", - написав він.

Скріншот (twitter.com/den_kazansky)

"Повні відморозки. Вже не соромляться. Самі знімають з дрона і викладають в мережу, як знищують Донбас. А потім про "українських карателів" розповідають", - додав Казанський.

Скріншот поста (twitter.com/den_kazansky)

Раніше Невзоров розповів про майбутнє ватажків бойовиків на Донбасі.

"Я просто хочу пояснити, що треба було зробити, звичайно. В цьому випадку треба було швиденько знайти крайніх і повісити на них всю відповідальність за злочин, тому що все можна завжди пояснити чиєїсь дурної самодіяльністю", - говорить Невзоров.

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