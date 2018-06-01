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"Уголовники – это расходный материал": Невзоров рассказал о будущем главарей боевиков на Донбассе

STYLERLIFE        01.06.2018 - 09:31
Фото: Александр Невзоров (nevzorov.tv)
Фото: Александр Невзоров (nevzorov.tv)

Публицист считает, что РФ все равно рано или поздно придется от них избавляться

Российский публицист, журналист и телеведущий Александр Невзоров заявил, что путинскому режиму придется избавиться от главарей самопровозглашенных "республик" на Донбассе. Об этом Александр сообщил в эфире радио "Эхо Москвы".

Он подчеркнул, что информационная битва по делу сбитого "Боинга" для россиян проиграна, и это в первую очередь им следует признать.

"Я просто хочу объяснить, что надо было сделать, конечно. В этом случае надо было быстренько найти крайних и повесить на них всю ответственность за преступление, потому что все можно всегда объяснить чьей-то глупой самодеятельностью", - говорит Невзоров.

По его словам, захватившие Донбасс уголовники – это расходный материал, от которого все равно рано или поздно придется избавляться.

Российский публицист считает, что Россия могла бы сдать лидеров боевиков, обвинив их в уничтожении самолета.

"Сейчас появилась возможность избавиться от них красиво и с очень большой пользой. Вот если в Амстердам, где проходит расследование, придут посылочки с Гиркиным, Захарченко, то у Кремля все-таки появляется хоть какой-то шанс выйти сухим из воды. Но Кремль, мы знаем, адски не гибок и продолжит упираться рогом", - отметил журналист.

Ранее Александр Невзоров достаточно резко высказался о Благодатном огне. По его мнению, это "дешевая поповская разводка".

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Теги: Александр Невзоров, боевики
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