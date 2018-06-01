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"Злочинці – це видатковий матеріал": Невзоров розповів про майбутнє ватажків бойовиків на Донбасі

STYLERLIFE        01.06.2018 - 09:31
Фото: Олександр Невзоров (nevzorov.tv)
Фото: Олександр Невзоров (nevzorov.tv)

Публіцист вважає, що РФ все одно рано чи пізно доведеться від них позбавлятися

Російський публіцист, журналіст і телеведучий Олександр Невзоров заявив, що путінському режиму доведеться позбутися ватажків самопроголошених республік" на Донбасі. Про це Олександр повідомив в ефірі радіо "Ехо Москви".

Він підкреслив, що інформаційна битва у справі збитого "Боїнга" для росіян програно, і це в першу чергу їм слід визнати.

"Я просто хочу пояснити, що треба було зробити, звичайно. В цьому випадку треба було швиденько знайти крайніх і повісити на них всю відповідальність за злочин, тому що все можна завжди пояснити чиєїсь дурної самодіяльністю", - говорить Невзоров.

За його словами, захопили Донбас кримінальники – це видатковий матеріал, від якого все одно рано чи пізно доведеться позбавлятися.

Російський публіцист вважає, що Росія могла б здати лідерів бойовиків, звинувативши їх у знищенні літака.

"Зараз з'явилася можливість позбутися від них красиво і з дуже великою користю. От якщо в Амстердам, де проходить розслідування, прийдуть посилочки з Гиркиным, Захарченко, те у Кремля все-таки з'являється хоч якийсь шанс вийти сухим з води. Але Кремль, ми знаємо, пекельно не гнучкий і продовжить впиратися рогом", - зазначив журналіст.

Раніше Олександр Невзоров досить різко висловився про Благодатний вогонь. На його думку, це "дешева попівська розводка".

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Теги: Александр Невзоров, боевики
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