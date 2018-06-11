"Храм Тутанзахара I": мережу здивували "піраміди" в "ДНР" (фото)

На кадрах помітні дивні споруди
Користувачів мережі здивувала фотографія з "ДНР", на який терикони схожі на єгипетські піраміди. Відповідний знімок на своїй сторінці в Twitter опублікував блогер Fashik Donetskiy.
Фото: Піраміди в "ДНР" (twitter.com/FashikDonetskiy)
"Це ровеньківські піраміди або піраміда х*йопса, хто в курсі?" – він підписав фото.
Скріншот поста (twitter.com/FashikDonetskiy)
У мережі висловлюють свої припущення, що це може бути.
"Сфінкса, схоже, вже вкрали", - пишуть користувачі.
"Єгипетська сила!" – зазначили вони.
"Піраміда Захарченко", - жартують в мережі.
"Храм Тутанзахара I", - додали в коментарях.
Нагадаємо, що жителі "ДНР" панікують через дефіцит бензину.
"У Донецьку бензинова криза, бензин продають за 100 рублів (45 грн)", - написав Казанський.
"Люди, які ходили на референдум "ДНР", тому що "в Росії жити краще" - як вам? Задоволені тепер?" – запитав журналіст.
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