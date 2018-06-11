Социальные страницы
Курси валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Храм Тутанзахара I": мережу здивували "піраміди" в "ДНР" (фото)

STYLERLIFE        11.06.2018 - 09:17
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

На кадрах помітні дивні споруди

Користувачів мережі здивувала фотографія з "ДНР", на який терикони схожі на єгипетські піраміди. Відповідний знімок на своїй сторінці в Twitter опублікував блогер Fashik Donetskiy.

Фото: Піраміди в "ДНР" (twitter.com/FashikDonetskiy)

"Це ровеньківські піраміди або піраміда х*йопса, хто в курсі?" – він підписав фото.

Скріншот поста (twitter.com/FashikDonetskiy)

У мережі висловлюють свої припущення, що це може бути.

"Сфінкса, схоже, вже вкрали", - пишуть користувачі.

"Єгипетська сила!" – зазначили вони.

"Піраміда Захарченко", - жартують в мережі.

"Храм Тутанзахара I", - додали в коментарях.

Нагадаємо, що жителі "ДНР" панікують через дефіцит бензину.

"У Донецьку бензинова криза, бензин продають за 100 рублів (45 грн)", - написав Казанський.

"Люди, які ходили на референдум "ДНР", тому що "в Росії жити краще" - як вам? Задоволені тепер?" – запитав журналіст.

Олег Сенцов. Один у полі воїн

"Повні відморозки": в мережі показали, як бойовики знищують Донбас (фото) "Чорношкірим і собакам вхід заборонено": блогер про заборону на в'їзд в Росію жителям "ДНР"
Теги: ДНР
"Аморальні фото": виховательку дитсадка звільнили за знімки в соцмережах
"Майбутні чемпіони": Шевченко показав зворушливі фото старших синів
"Треба з Росією дружити": соцмережі розлютило відео з молоддю, зняте у Києві
Відома українська співачка вперше стала мамою
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся