"Храм Тутанзахара I": мережу здивували "піраміди" в "ДНР" (фото)

На кадрах помітні дивні споруди

Користувачів мережі здивувала фотографія з "ДНР", на який терикони схожі на єгипетські піраміди. Відповідний знімок на своїй сторінці в Twitter опублікував блогер Fashik Donetskiy.

Фото: Піраміди в "ДНР" (twitter.com/FashikDonetskiy)

"Це ровеньківські піраміди або піраміда х*йопса, хто в курсі?" – він підписав фото.

Скріншот поста (twitter.com/FashikDonetskiy)

У мережі висловлюють свої припущення, що це може бути.

"Сфінкса, схоже, вже вкрали", - пишуть користувачі.

"Єгипетська сила!" – зазначили вони.

"Піраміда Захарченко", - жартують в мережі.

"Храм Тутанзахара I", - додали в коментарях.

Нагадаємо, що жителі "ДНР" панікують через дефіцит бензину.

"У Донецьку бензинова криза, бензин продають за 100 рублів (45 грн)", - написав Казанський.

"Люди, які ходили на референдум "ДНР", тому що "в Росії жити краще" - як вам? Задоволені тепер?" – запитав журналіст.

Олег Сенцов. Один у полі воїн