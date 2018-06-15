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Художник из Донецка показал, что с ним делали террористы "ДНР" в плену в картинках (фото)

STYLERLIFE        15.06.2018 - 22:16
Кадр из видео (YouTube/vice news)
Кадр из видео (YouTube/vice news)

Бывший пленный сделал зарисовки о плену и жестоких пытках боевиков

Донецкий художник Сергей Захаров показал, что с ним делали в 2014 году террористы "ДНР", когда держали его в плену. Он создал зарисовки, в которых запечатлел ужасные события из памяти человека, подвергавшегося пыткам и унижениям.  Об этом написали в информационном портале центра "Миротворец".

"Год назад 6 августа выходя из дома я увидел на совершенно пустой улице два припаркованных джипа. Сердце екнуло, в пустом городе на таких тачках разъезжала только "ДНРовская" мразь. Из машины выскочили двое парней, один из них ткнул пистолетом мне в бок, спросили имя, посадили в машину и повезли на ул. Щорса", – рассказал Сергей о первом дне своего плена.

В плену боевиков "ДНР" Сергей Захаров провел 1,5 месяца.

 

Фото: Зарисовки Сергея Захарова (psb-news.org)

 

Фото: Зарисовки Сергея Захарова (psb-news.org)

Фото: Зарисовки Сергея Захарова (psb-news.org)

Фото: Зарисовки Сергея Захарова (psb-news.org)

 

Фото: Зарисовки Сергея Захарова (psb-news.org)

Фото: Зарисовки Сергея Захарова (psb-news.org)

 

Фото: Зарисовки Сергея Захарова (psb-news.org)

Фото: Зарисовки Сергея Захарова (psb-news.org)

 

Фото: Зарисовки Сергея Захарова (psb-news.org)

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Теги: ДНР, плен, пленные
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