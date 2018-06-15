Воронки и дыры: бойцы ООС показали последствия обстрела на Донбассе (видео)

Боевики обстреляли поселок Водяное Донецкой области

Бойцы ООС показали, во что превратился поселок Водяное Донецкой области после обстрела боевиками. Об этом сообщает ТСН.

Террористы стреляли залпами из тяжелых гаубиц и минометов, в результате чего остались воронки и дыры в деревянных перекрытиях. Военные говорят, что таких ударов не было с 2015 года.

"Чемпионат начался с их победы, и решили отпраздновать САУ 122 миллиметра примерно с семи-восьми вечера залпом по нашим соседям и по нам", - говорит военный.

После попаданий вражеских артиллерийских снарядов Водяное горело не один час, а на головы солдат посыпались килограммы убийственного железа.

Видео: Боевики обстреляли Водяное (tsn.ua)

Огонь вражеских гаубиц корректировал беспилотник. Украинские бойцы пытались сбить дрон, но им это не удалось. На всей приморской области ранения получили четверо солдат.

После обстрела окраин, враг перенес огонь на село, поджигая сухую траву и добивая уцелевшие дома из минометов и БМП.

Напомним, что Москаль призвал к решительным действиям на Донбассе.

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