"Отбить захваченные территории военным путем": Москаль призвал к решительным действиям на Донбассе

Он считает, что нужно объявлять военное положение и мобилизацию

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль рассказал, как Украине вернуть оккупированные территории. Об этом он сообщил в интервью изданию "Обозреватель".

Глава закарпатской ОГА отметил, что Украине предстоит долгая война с РФ. По его словам, Москва не планирует захватить всю нашу страну, но о планах Путина пока никто ничего конкретного не знает.

Москаль подчеркнул, что Украине нужно отбить захваченные территории военным путем.

"Единственный путь - поступить так, как поступил Путин. Отбить захваченные территории военным путем. Другого пути я не вижу, но для этого еще нужны годы, чтобы наша армия стала сильнее, с более современным оснащением. Объявляйте военное положение, мобилизацию... Или пан, или будем жить в рабстве, как и живем сегодня!" – считает Геннадий.

Глава Закарпатской ОГА навел пример с истории. По его словам, украинцам стоит обратить внимание на деятельность УПА. Москаль говорит, что, как и тогда, так и сейчас украинцев может погубить предательство и сотрудничество с врагом.

"Я прожил жизнь на территории, которая была зоной активных боевых действий УПА с 1944-го по 1952-й год. Я много катался по горам и встречал в селах бывших воинов УПА, которые отсидели по 25 лет в лагерях, а также тех, кого приговорили к расстрелу. "Если бы наши не продались НКВД, УПА было бы по сегодняшний день, и мы никогда бы не проиграли", - говорили они. К сожалению, многие из украинцев пошли на сотрудничество с оккупантами в качестве агентов, информаторов, были завербованы", - отметил чиновник.

Москаль считает, что Минские соглашение ни к чему не приведут и украинцы должны сами защитить себя.

"Или мы вечно будем в этом жить, или когда-то надо собрать все силы и на этом ставить точку. Я не говорю, что это будет в нынешнем году, будет ли это в 2020-м или в 2022-м, но когда-то это наступит. Второго пути нет. Я не верю в Минские соглашения. Вы видите, они тихонько доходят до чаепития; нормандский формат уже исчез и никакие "голубые каски" сюда не придут, роль ОБСЕ ничтожна, я своими глазами видел", - подытожил он.

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