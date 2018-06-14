"Відбити захоплені території військовим шляхом": Москаль закликав до рішучих дій на Донбасі

Він вважає, що потрібно оголошувати надзвичайний стан та мобілізацію

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль розповів, як Україні повернути окуповані території. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

Голова закарпатської ОДА зазначив, що Україні належить довга війна з РФ. За його словами, Москва не планує захопити всю нашу країну, але про плани Путіна поки ніхто нічого конкретного не знає.

Москаль підкреслив, що Україні потрібно відбити захоплені території військовим шляхом.

"Єдиний шлях - вчинити так, як вчинив Путін. Відбити захоплені території військовим шляхом. Іншого шляху я не бачу, але для цього ще потрібні роки, щоб наша армія стала сильнішою, з більш сучасним обладнанням. Оголошуйте воєнний стан, мобілізацію... Або пан, або будемо жити в рабстві, як і живемо сьогодні!" – вважає Геннадій.

Голова Закарпатської ОДА навів приклад з історії. За його словами, українцям варто звернути увагу на діяльність УПА. Москаль каже, що, як і тоді, так і зараз українців може погубити зрада та співпраця з ворогом.

"Я прожив життя на території, яка була зоною активних бойових дій УПА з 1944-го по 1952-й рік. Я багато катався по горах і зустрічав у селах колишніх вояків УПА, які відсиділи за 25 років у таборах, а також тих, кого засудили до розстрілу. "Якщо б наші не продалися НКВС, УПА було б по сьогоднішній день, і ми ніколи б не програли", - говорили вони. На жаль, багато хто з українців пішли на співробітництво з окупантами в якості агентів, інформаторів, були завербовані", - зазначив чиновник.

Москаль вважає, що Мінські угоди ні до чого не призведуть і українці повинні самі захистити себе.

"Чи ми вічно будемо в цьому жити, або коли треба зібрати всі сили і на цьому ставити крапку. Я не кажу, що це буде в нинішньому році, чи це буде в 2020-му або в 2022-му, але коли це настане. Другого шляху немає. Я не вірю в Мінські угоди. Ви бачите, вони тихенько доходять до чаювання; нормандський формат вже зник і ніякі "блакитні каски" сюди не прийдуть, роль ОБСЄ незначна, я своїми очима бачив", - підсумував він.

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