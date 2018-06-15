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Воронки та дірки: бійці ООС показали наслідки обстрілу на Донбасі (відео)

STYLERLIFE        15.06.2018 - 21:50
Фото: Бойовики обстріляли Водяне (tsn.ua)
Фото: Бойовики обстріляли Водяне (tsn.ua)

Бойовики обстріляли селище Водяне Донецької області

Бійці ООС показали, на що перетворився селище Водяне Донецької області після обстрілу бойовиками. Про це повідомляє ТСН.

Терористи стріляли залпами з важких гаубиць і мінометів, в результаті чого залишилися воронки і дірки в дерев'яних перекриттях. Військові кажуть, що таких ударів не було з 2015 року.

"Чемпіонат розпочався з перемоги, і вирішили відсвяткувати САУ 122 міліметри приблизно з семи-восьми вечора залпом по нашим сусідам і по нас", - каже військовий.

Після влучень ворожих артилерійських снарядів Водяне горіло не одну годину, а на голови солдатів посипалися кілограми вбивчого заліза.

Відео: Бойовики обстріляли Водяне (tsn.ua)

Вогонь ворожих гаубиць коригував безпілотник. Українські бійці намагалися збити дрон, але їм це не вдалося. На всій приморської області поранення отримали четверо солдатів.

Після обстрілу околиць, ворог переніс вогонь на село, підпалюючи суху траву і добиваючи вцілілі будинки з мінометів та БМП.

Нагадаємо, що Москаль закликав до рішучих дій на Донбасі.

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Теги: ООС, обстрел
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