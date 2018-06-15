Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Художник з Донецька показав, що з ним робили терористи "ДНР" у полоні в картинках (фото)

STYLERLIFE        15.06.2018 - 22:16
Кадр з відео (YouTube/vice news)
Кадр з відео (YouTube/vice news)

Колишній полонений зробив замальовки про полон і жорстокі тортури бойовиків

Донецький художник Сергій Захаров показав, що з ним робили в 2014 році терористи "ДНР", коли тримали його в полоні. Він створив замальовки, в яких відобразив жахливі події з пам'яті людини, яка піддавалася тортурам та приниженню. Про це написали в інформаційному порталі центру "Миротворець".

"Рік тому 6 серпня виходячи з дому я побачив на абсолютно порожній вулиці два припаркованих джипа. Серце тьохнуло, в порожньому місті на таких тачках роз'їжджала тільки "ДНРівська" мразота. З машини вискочили двоє хлопців, один з них тицьнув пістолетом мені в бік, запитали ім'я, посадили в машину і повезли на вул. Щорса", – розповів Сергій про перший день свого полону.

В полоні бойовиків "ДНР" Сергій Захаров провів 1,5 місяця.

 

Фото: Замальовки Сергія Захарова (psb-news.org)

 

Фото: Замальовки Сергія Захарова (psb-news.org)

Фото: Замальовки Сергія Захарова (psb-news.org)

Фото: Замальовки Сергія Захарова (psb-news.org)

 

Фото: Замальовки Сергія Захарова (psb-news.org)

Фото: Замальовки Сергія Захарова (psb-news.org)

 

Фото: Замальовки Сергія Захарова (psb-news.org)

Фото: Замальовки Сергія Захарова (psb-news.org)

 

Фото: Замальовки Сергія Захарова (psb-news.org)

Раніше український художник-партизан розповів про життя і боротьби в Донецьку.

До речі, бійці ООС показали наслідки обстрілу на Донбасі.

Терористи стріляли залпами з важких гаубиць і мінометів, в результаті чого залишилися воронки і дірки в дерев'яних перекриттях. Військові кажуть, що таких ударів не було з 2015 року.

Коротко про головне за 14 червня (відео: РБК-Україна)

Бойовики били людей у ресторані на очах наглядачів ОБСЄ "Подивіться в його очі": бажаючим поїхати на ЧС-2018 нагадали про вбитого школяра з Краматорська
Теги: ДНР, плен, пленные
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся