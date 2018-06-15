Художник з Донецька показав, що з ним робили терористи "ДНР" у полоні в картинках (фото)

Колишній полонений зробив замальовки про полон і жорстокі тортури бойовиків

Донецький художник Сергій Захаров показав, що з ним робили в 2014 році терористи "ДНР", коли тримали його в полоні. Він створив замальовки, в яких відобразив жахливі події з пам'яті людини, яка піддавалася тортурам та приниженню. Про це написали в інформаційному порталі центру "Миротворець".

"Рік тому 6 серпня виходячи з дому я побачив на абсолютно порожній вулиці два припаркованих джипа. Серце тьохнуло, в порожньому місті на таких тачках роз'їжджала тільки "ДНРівська" мразота. З машини вискочили двоє хлопців, один з них тицьнув пістолетом мені в бік, запитали ім'я, посадили в машину і повезли на вул. Щорса", – розповів Сергій про перший день свого полону.

В полоні бойовиків "ДНР" Сергій Захаров провів 1,5 місяця.

Фото: Замальовки Сергія Захарова (psb-news.org)

Фото: Замальовки Сергія Захарова (psb-news.org)

Фото: Замальовки Сергія Захарова (psb-news.org)

Фото: Замальовки Сергія Захарова (psb-news.org)

Фото: Замальовки Сергія Захарова (psb-news.org)

Фото: Замальовки Сергія Захарова (psb-news.org)

Фото: Замальовки Сергія Захарова (psb-news.org)

Фото: Замальовки Сергія Захарова (psb-news.org)

Фото: Замальовки Сергія Захарова (psb-news.org)

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