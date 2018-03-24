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Или хунта, или многолетняя революция: публицист рассказал почему Путин никогда не уйдет из власти

STYLERLIFE        24.03.2018 - 11:33
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин понимает, что его режим – это "рыночный сталинизм"

Российский публицист и правозащитник Евгений Ихлов рассказал, почему новый президентский срок Владимира Путина символизирует застой и коррупцию и чем путинский режим напоминает советскую эпоху 1980-х годов. Об этом сообщает "Сегодня".

Он уверен, что курс, взятый Путиным, Россия не переживет.

"Я отчетливо помню вот этот "консенсус 1984 года" – все понимали, что застой – это смерть, и что все надо менять и самым радикальным образом. С этим были согласны – и "полудиссиденты", и технократы, и сталинисты", - говорит публицист.

"И вот сейчас складывается "консенсус 2018" – еще шесть лет застоя и коррупции, обеднения, системной деградации и понтов с "атомными комарами", страна не переживет", - уверен  Ихлов.

По его словам, сам Путин от власти не уйдет даже полупарализованный, отлично понимая, что за его спиной, как и за Сталиным, все рухнет и его объявят главным виновником всех бед. Ведь Путин понимает, что его режим – это "рыночный сталинизм".

"Любой транзит будет эпохой нарастающей дестабилизации, которая завершится либо военно-фашистской хунтой, либо многолетней демократической революцией. Причем, хунта будет также обречена на необходимость "люстрации" нынешней правящей номенклатуры, потому что "путинократы" будут неспособны ни к какому "кризисному менеджменту", - считает Евгений Ихлов.

Напомним, Анатолий Лопата, генерал-полковник в отставке, бывший начальник Генерального штаба ВСУ, экс-заместитель министра обороны Украины рассказал, чем для Украины обернулась война с РФ и сколько этот конфликт будет еще продолжаться.
 

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Теги: Россия, Владимир Путин
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