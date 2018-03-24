Або хунта, або багаторічна революція: публіцист розповів чому Путін ніколи не піде з влади

Путін розуміє, що його режим - це "ринковий сталінізм"

Російський публіцист і правозахисник Євген Іхлов розповів, чому новий президентський термін Володимира Путіна символізує застій і корупцію і чим путінський режим нагадує радянську епоху 1980-х років. Про це повідомляє "Сегодня".

Він упевнений, що курс, взятий Путіним, Росія не переживе.

"Я чітко пам'ятаю ось цей "консенсус 1984 року" - всі розуміли, що застій - це смерть, і що все треба міняти і найрадикальнішим чином. З цим були згодні - і "полудіссіденти", і технократи, і сталіністи", - говорить публіцист.

"І ось зараз складається "консенсус 2018"- ще шість років застою і корупції, збідніння, системної деградації і понтів з "атомними комарами", країна не переживе", - упевнений Іхлов.

За його словами, сам Путін від влади не піде навіть напівпаралізований, чудово розуміючи, що за його спиною, як і за Сталіним, все завалиться і його оголосять головним винуватцем усіх бід. Адже Путін розуміє, що його режим - це "ринковий сталінізм".

"Будь-який транзит буде епохою наростаючою дестабілізації, яка завершиться або військово-фашистської хунтою, або багаторічної демократичною революцією. Причому, хунта буде також приречена на необхідність" люстрації "нинішньої правлячої номенклатури, тому що" путінократи "будуть нездатні ні до якої" кризового менеджменту" , - вважає Євген Іхлов.

Нагадаємо, Анатолій Лопата, генерал-полковник у відставці, колишній начальник Генерального штабу ЗСУ, екс-заступник міністра оборони України розповів, чим для України обернулася війна з РФ і скільки цей конфлікт буде ще тривати.