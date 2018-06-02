"Их там нет": под посольство РФ в Киеве принесли десятки гробов (фото)

Некоторые из активистов держат их в руках

Под зданием посольства Российской Федерации в Киеве прошла общественная акция, в ходе которой украинцы несли дипломатам гробы с надписями "Груз 200. ЧВК "Вагнера". Об этом сообщает Укринформ.

"Эти гробы прикреплены к воротам посольства. Также с них выложили слова "ИхТамНет", - говорится в сообщении.

Более того, помимо гробов, активисты прикрепили к воротам российского посольства фотографии с боевиками ЧВК "Вагнера". Обратим внимание, что акция протеста была посвящена финальному этапу чемпионата мира по футболу, который пройдет в этому году в России, начиная с 14 июня.