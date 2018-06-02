"Их там нет": под посольство РФ в Киеве принесли десятки гробов (фото)

Некоторые из активистов держат их в руках
Под зданием посольства Российской Федерации в Киеве прошла общественная акция, в ходе которой украинцы несли дипломатам гробы с надписями "Груз 200. ЧВК "Вагнера". Об этом сообщает Укринформ.
"Эти гробы прикреплены к воротам посольства. Также с них выложили слова "ИхТамНет", - говорится в сообщении.
Более того, помимо гробов, активисты прикрепили к воротам российского посольства фотографии с боевиками ЧВК "Вагнера". Обратим внимание, что акция протеста была посвящена финальному этапу чемпионата мира по футболу, который пройдет в этому году в России, начиная с 14 июня.
Фото: общественная акция под стенами российского посольства (Укринформ)
В связи с этим часть активистов держит в рука плакаты с символикой ЧМ-2018, на фоне которого "красуются" российские наемники.
Фото: общественная акция под стенами российского посольства (Укринформ)
Напомним, в столице Украины "подожгли" российское посольство, чтобы напомнить Кремлю о вопросе с политзаключенными. Соответствующее видео опубликовал Дмитрий Клищик на странице в Facebook.
"Проекция на посольство России в Киеве. Пламя и портреты узников совести – Олега Сенцова и других украинцев, оказавшихся в российских тюрьмах за свои политические убеждения. Около трехсот человек собралось здесь, сейчас, около посольства", - сказал он.
В то же время один из организаторов мероприятия, кинорежиссер Иван Сауткин поблагодарил украинцев, которые приняли участие в акции.
"Друзья. Не смотря на то, что проекция получилась тусклой (слишком хорошо подсвечен фасад посольства и наш проектор с этим не справился), акция удалась на славу. Прекрасная, Майдановская атмосфера и, поверьте, очень много пользы. Спасибо всем, кому не безразличны судьбы наших братьев, брошенных в мордорские тюрьмы", - подчеркнул он.
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