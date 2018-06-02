"Їх там немає": під посольство РФ у Києві принесли десятки трун (фото)

Деякі з активістів тримають їх у руках
Під будівлею посольства Російської Федерації в Києві пройшла громадська акція, в ході якої українці несли дипломатам труни з написами "Вантаж 200. ПВК "Вагнера". Про це повідомляє Укрінформ.
"Ці труни прикріплені до воріт посольства. Також з них виклали слова "ИхТамНет", - йдеться в повідомленні.
Більше того, крім трун, активісти прикріпили до воріт російського посольства фотографії з бойовиками ПВК "Вагнера". Звернемо увагу, що акція протесту була присвячена фінальному етапу чемпіонату світу з футболу, який пройде в цьому році в Росії, починаючи з 14 червня.
Фото: громадська акція під стінами російського посольства (Укрінформ)
У зв'язку з цим частина активістів тримає в рука плакати з символікою ЧС-2018, на тлі якого "красуються" російські найманці.
Фото: громадська акція під стінами російського посольства (Укрінформ)
Нагадаємо, у столиці України "підпалили" російське посольство, щоб нагадати Кремлю про питання політв'язнів. Відповідне відео опублікував Дмитро Клищик на сторінці в Facebook.
"Проекція на посольство Росії в Києві. Полум'я і портрети в'язнів совісті – Олега Сенцова й інших українців, які опинилися в російських в'язницях за свої політичні переконання. Близько трьохсот людей зібралося тут, зараз, близько посольства", - сказав він.
У той же час один з організаторів заходу, кінорежисер Іван Сауткин подякував українцям, які взяли участь в акції.
"Друзі. Не дивлячись на те, що проекція вийшла тьмяною (занадто добре підсвічений фасад посольства і наш проектор з цим не впорався), акція вдалася на славу. Прекрасна, Майданівська атмосфера і, повірте, дуже багато користі. Дякуємо усім, кому не байдужі долі наших братів, кинутих у мордорские в'язниці", - підкреслив він.
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