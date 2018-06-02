Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Їх там немає": під посольство РФ у Києві принесли десятки трун (фото)

STYLERLIFE        02.06.2018 - 16:40
Фото: посольство РФ (Гонтар Володимир / УНІАН)
Фото: посольство РФ (Гонтар Володимир / УНІАН)

Деякі з активістів тримають їх у руках

Під будівлею посольства Російської Федерації в Києві пройшла громадська акція, в ході якої українці несли дипломатам труни з написами "Вантаж 200. ПВК "Вагнера". Про це повідомляє Укрінформ.

"Ці труни прикріплені до воріт посольства. Також з них виклали слова "ИхТамНет", - йдеться в повідомленні.

Більше того, крім трун, активісти прикріпили до воріт російського посольства фотографії з бойовиками ПВК "Вагнера". Звернемо увагу, що акція протесту була присвячена фінальному етапу чемпіонату світу з футболу, який пройде в цьому році в Росії, починаючи з 14 червня.

 

Фото: громадська акція під стінами російського посольства (Укрінформ)

У зв'язку з цим частина активістів тримає в рука плакати з символікою ЧС-2018, на тлі якого "красуються" російські найманці.

Фото: громадська акція під стінами російського посольства (Укрінформ)

Нагадаємо, у столиці України "підпалили" російське посольство, щоб нагадати Кремлю про питання політв'язнів. Відповідне відео опублікував Дмитро Клищик на сторінці в Facebook.

"Проекція на посольство Росії в Києві. Полум'я і портрети в'язнів совісті – Олега Сенцова й інших українців, які опинилися в російських в'язницях за свої політичні переконання. Близько трьохсот людей зібралося тут, зараз, близько посольства", - сказав він.

У той же час один з організаторів заходу, кінорежисер Іван Сауткин подякував українцям, які взяли участь в акції.

"Друзі. Не дивлячись на те, що проекція вийшла тьмяною (занадто добре підсвічений фасад посольства і наш проектор з цим не впорався), акція вдалася на славу. Прекрасна, Майданівська атмосфера і, повірте, дуже багато користі. Дякуємо усім, кому не байдужі долі наших братів, кинутих у мордорские в'язниці", - підкреслив він.

Загиблі герої травня 2018-ого (video.rbc.ua)

"Бариста-обманщик": у Києві шукають хлопця, який пограбував кав'ярню Жарт чи помста: у Києві "яскраво" понівечили автомобіль
Теги: посольство России, Київ, активисты
Український журналіст на росТБ розлютив пропагандистів Кремля, нагадавши про брехню Путіна (відео)
На очах поліції: мати загиблої Ірини Бережної облили зеленкою (відео)
У Києві діти встановили новий танцювальний рекорд: яскраві фото
Тіна Кароль виділила півмільйона гривень на допомогу дітям
On Top