"Їх там немає": під посольство РФ у Києві принесли десятки трун (фото)

Деякі з активістів тримають їх у руках

Під будівлею посольства Російської Федерації в Києві пройшла громадська акція, в ході якої українці несли дипломатам труни з написами "Вантаж 200. ПВК "Вагнера". Про це повідомляє Укрінформ.

"Ці труни прикріплені до воріт посольства. Також з них виклали слова "ИхТамНет", - йдеться в повідомленні.

Більше того, крім трун, активісти прикріпили до воріт російського посольства фотографії з бойовиками ПВК "Вагнера". Звернемо увагу, що акція протесту була присвячена фінальному етапу чемпіонату світу з футболу, який пройде в цьому році в Росії, починаючи з 14 червня.