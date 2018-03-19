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"Император зла править будет": в сети прокомментировали выборы президента РФ

STYLERLIFE        19.03.2018 - 14:07
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

По результатам обработки более 99% бюллетеней победу одержал действующий глава

В воскресенье, 18 марта, в РФ состоялись выборы президента. По результатам обработки более 99% бюллетеней лидирует Владимир Путин. Он набрал 76,65% голосов. На втором месте – Павел Грудинин (11,81%), на третьем – Владимир Жириновский (5,67%).

"Слово і Діло" собрало реакцию пользователей на выборы президента России.

"18.03.18. Запомните этот день. Сегодня Россия потеряла легитимного президента. То, что Путин испугался и не поехал голосовать в аннексированный Крым, его не спасет. Голоса крымчан нивелируют статус новоизбранного президента Российской Федерации. И этот аргумент будет использован по полной", – написал народный депутат Леонид Емец.

"Выборы в России прошли без сюрпризов. Явка высокая, скрепы и вождь едины. Ну, с заходом на следующие 20 лет, дорогие россияне", – написал политолог Юрий Романенко.

"Никто и не сомневался, что на большинстве избирательных участков практически каждый пришедший на выборы россиянин проголосует за собирателя земель русских и царя всех народов. Какая разница, что на отнятых и присвоенных землях пролилась кровь невинных людей... Какая разница, что мир относится к России как к империи вселенского зла... Пускай даже император зла править будет. Зато свой! В доску свой", – считает журналист Александр Швец.

"Российские выборы были скучными и предсказуемыми. Главная интрига для суверенной демократии – удастся ли нагнать явку, и именно на это были брошены креативные и административные ресурсы", – отметил нардеп Игорь Попов.

Кстати, выборы президента РФ показали в одном изображении.

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Теги: соцсети, віборі, рф
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