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"Імператор зла правити буде": в мережі прокоментували вибори президента РФ

STYLERLIFE        19.03.2018 - 14:07
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

За результатами опрацювання понад 99% бюлетенів перемогу здобув чинний глава

У неділю, 18 березня, в росії відбулися вибори президента. За результатами опрацювання понад 99% бюлетенів лідирує Володимир Путін. Він набрав 76,65% голосів. На другому місці – Павло Грудінін (11,81%), на третьому – Володимир Жириновський (5,67%).

"Слово і Діло" зібрало реакцію користувачів на вибори президента Росії.

"18.03.18. Запам'ятайте цей день. Сьогодні Росія втратила легітимного президента. Те, що Путін злякався і не поїхав голосувати у аннексированный Крим, його не врятує. Голоси кримчан нівелюють статус новообраного президента Російської Федерації. І цей аргумент буде використаний по повній", – написав народний депутат Леонід Ємець.

"Вибори в Росії пройшли без сюрпризів. Явка висока, скріпи і вождь єдині. Ну, з заходом на наступні 20 років, дорогі росіяни", – написав політолог Юрій Романенко.

"Ніхто і не сумнівався, що на більшості виборчих дільниць практично кожен прийшов на вибори росіянин проголосує за збирача земель руських і царя всіх народів. Яка різниця, що на відібраних і привласнених землях пролилася кров невинних людей... Яка різниця, що світ ставиться до Росії як до імперії вселенського зла... Нехай навіть імператор зла буде правити. Зате свій! У дошку свій", – вважає журналіст Олександр Швець.

"Російські вибори були нудними й передбачуваними. Головна інтрига для суверенної демократії – чи вдасться нагнати явку, і саме на це були кинуті креативні та адміністративні ресурси", – зазначив нардеп Ігор Попов.

До речі, вибори президента РФ показали в одному зображенні.

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Теги: соцмережі, віборі, рф
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