Мы - за импичмент: в Крыму требовали отставки Путина

В Крыму требовали отставки Путина (коллаж РБК-Украина)

Отставку Путина требовали жители Крыма из-за невыполненных обещаний

В оккупированном РФ Крыму всегдашние сторонники Путина требовали его отставки, поскольку они недовольны тем, что за время аннексии полуострова жизнь в Крыму значительно ухудшилась. Об этом пишет Крымский бандеровец в Twitter.

На митинге в Севастополе, который проходил в субботу, 23 марта, участники выступили против режима Путина и потребовали отставки президента РФ.

Новости Крымнаша. Выпуск #1588 за 24.03.2019 «Пришло время повторить» https://t.co/V9Bwe01NAl Вата в Севастополе требует отставки путина. Даже вата не верит в цифры оккупантов по количеству туристов. Понаехи палятся на крымских пабликах. Одебиливание детей - новые грани трындеца pic.twitter.com/Zh2WmMSyJg — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 24 марта 2019 г.

В Крыму требовали отставки Путина (пост: twitter.com/CrimeaUA1)

"За 5 лет ничегошеньки в Севастополе власть кремлевская не восстановила. Анализируя все, что происходит, мы требуем импичмента Путина", - заявили митингующие.

Народ возмущался дороговизной жизни на полуострове и выдвигал соответствующие требования: "Мы требуем остановить рост цен и тарифов, повысить зарплаты и пенсии, отменить повышение пенсионного возраста..."

Напомним, ранее Дмитрий Корчинский заявил, что Крымский мост должен стать тем местом, где казнят российских политиков во главе с президентом этой страны Владимиром Путиным.

Также мы сообщали, что экс-главарь "ДНР" Игорь Гиркин заявил, что у Владимира Путина есть несколько двойников, а президента РФ свергнет не народная революция, а его собственное окружение.