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Три Путина: стало известно о двойниках президента РФ

STYLERЖизнь    23.03.2019 - 18:35
Три Путина: стало известно о двойниках президента РФ
Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

У Путина есть как минимум трое двойников. Такое мнение выразил Гиркин

У Владимира Путина есть несколько двойников. Об этом экс-главарь "ДНР" Игорь Гиркин заявил на пресс-конференции в России.

Гиркин отметил, что у президента России Владимира Путина есть по меньшей мере три двойника. Он сказал, что Путина свергнет не народная революция, а его собственное окружение.

В свою очередь украинский журналист Роман Цимбалюк заявил, что он не верит, в теорию заговоров и в то, что у президента России есть двойники.

Видео: YouTube/Роман Цимбалюк

"Россия так устроена, что здесь один человек рулит государством. Не может быть по-другому", - считает журналист.

Напомним, что любимая газета Путина "Комсомольская правда" оконфузилась с фейком об Украине. В российском издании сообщили, что жители Украины не могут себе позволить недорогие продукты.

Ранее сообщалось о том, что сеть смеялась до слез после того, как Путин назвал российские истребители Су-57 лучшими в мире. По его словам, ни один самолет не может так летать, как Су-57. После этого высказывания пользователи сети начали бурно обсуждать слова Путина.

Мы также писали о том, что Путин посетил аннексированный Крым и заговорил на украинском языке, чем довел журналистку до слез. Глава РФ также заявил о том, что его не устраивает нынешняя украинская власть.

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