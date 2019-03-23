Три Путіна: стало відомо про двійників президента РФ

Володимир Путін (фото: kremlin.ru)

У Путіна є як мінімум троє двійників. Таку думку висловив Гіркін

У Володимира Путіна є кілька двійників. Про це екс-ватажок "ДНР" Ігор Гіркін заявив на прес-конференції в Росії.

Гіркін зазначив, що у президента Росії Володимира Путіна є щонайменше три двійника. Він сказав, що Путіна не скине народна революція, а його власне оточення.

У свою чергу український журналіст Роман Цимбалюк заявив, що він не вірить в теорію змов і в те, що у президента Росії є двійники.

Відео: YouTube/Роман Цимбалюк

"Росія так влаштована, що тут одна людина кермує державою. Не може бути по-іншому", - вважає журналіст.

Нагадаємо, що улюблена газета Путіна "Комсомольская правда" осоромилася з фейком про Україну. У російському виданні повідомили, що жителі України не можуть собі дозволити недорогі продукти.

Раніше повідомлялося про те, що мережа сміялася до сліз після того, як Путін назвав російські винищувачі Су-57 кращими в світі. За його словами, жоден літак не може літати, як Су-57. Після цього висловлювання користувачі мережі почали бурхливо обговорювати слова Путіна.

Ми також писали про те, що Путін відвідав аннексированный Крим і заговорив українською мовою, чим довів журналістку до сліз. Глава РФ також заявив про те, що його не влаштовує нинішня українська влада.