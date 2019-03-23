ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Три Путіна: стало відомо про двійників президента РФ

STYLERЖиття    23.03.2019 - 18:35
Три Путіна: стало відомо про двійників президента РФ
Володимир Путін (фото: kremlin.ru)

У Путіна є як мінімум троє двійників. Таку думку висловив Гіркін

У Володимира Путіна є кілька двійників. Про це екс-ватажок "ДНР" Ігор Гіркін заявив на прес-конференції в Росії.

Гіркін зазначив, що у президента Росії Володимира Путіна є щонайменше три двійника. Він сказав, що Путіна не скине народна революція, а його власне оточення.

У свою чергу український журналіст Роман Цимбалюк заявив, що він не вірить в теорію змов і в те, що у президента Росії є двійники.

Відео: YouTube/Роман Цимбалюк

"Росія так влаштована, що тут одна людина кермує державою. Не може бути по-іншому", - вважає журналіст.

Нагадаємо, що улюблена газета Путіна "Комсомольская правда" осоромилася з фейком про Україну. У російському виданні повідомили, що жителі України не можуть собі дозволити недорогі продукти.

Раніше повідомлялося про те, що мережа сміялася до сліз після того, як Путін назвав російські винищувачі Су-57 кращими в світі. За його словами, жоден літак не може літати, як Су-57. Після цього висловлювання користувачі мережі почали бурхливо обговорювати слова Путіна.

Ми також писали про те, що Путін відвідав аннексированный Крим і заговорив українською мовою, чим довів журналістку до сліз. Глава РФ також заявив про те, що його не влаштовує нинішня українська влада.

Білий дім відмовився надати дані про переговори Трампа і Путіна Посадили у в'язницю: скандал з могилою Путіна спалахнув з новою силою
Новини України Володимир Путін
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся