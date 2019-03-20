ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Путин назвал самолет Су-57 лучшим в мире: сеть смеятся до слез

STYLERЖизнь    20.03.2019 - 15:30
Путин назвал самолет Су-57 лучшим в мире: сеть смеятся до слез
Путина высмеяли в сети (коллаж РБК-Украина)

Владимир Путин считает истребитель Су-57 лучшим самолетом в мире, но люди думают иначе

Владимир Путин громко заявил, что российские истребители Су-57 являются лучшими в мире. Российский гарант считает, что по всем тактико-техническим данным и по оружию самолету, который начали разрабатывать еще в 80-х годах, нет равных.

 

Су-57 (фото: wikipedia.org)

Хозяин Кремля глубоко убежден, что "никакая машина не может летать так, как это делает Су-57". А всякие там американские F-22, F-35 и J-20 ему даже в подметки не годятся. И это несмотря на то, что сразу же после того, как началось серийное производство Су-57, самолеты раскритиковали все мировые эксперты.

Так, в 2018 году в Индии, поверив российским специалистам, хотели сделать свой истребитель на основе Су-57. Но когда дошло к делу, то индийские военные заметили, что российский самолет вообще не отвечает заявленным требованиям малозаметности. Кроме того, индийская сторона отметила устарелость боевой авионики, радаров и датчиков российских машин.

В том же году, кстати, российские военные выставили себя на посмешище, заявив, что их "ласточка" превосходит все американские самолеты. Кроме того, позже выяснилось, что новое покрытие остекления кабин самолетов, совсем уж не новое, а то, что было якобы разработано "Ростехом", уже применялось в 80-х годах.

Ну, а после слов Путина о Су-57, "лучший истребитель в мире" высмеяли и пользователи социальных сетей.

  • Этот самолет настолько перспективный, что даже еще и не разработан. А Россия настолько обогнала весь мир, что не может без Индии истребитель разработать.
  • Двигателя нет, авионики нет и, самое главное, нет вооружения... Это вообще какой-то странный проект. Не удивлюсь, если там к приборной панели китайский автомобильный навигатор скотчем примотан. Заклепки на корпусе нам сразу обо всем красноречиво говорят.
  • Дедуля и поехавшая кукушка...
  • В России и двигателей до сих пор нет, подходящих под 5-е поколение! И не будет!
  • Слышал, пилоты в шоке от нового самолета.
  • Как и танк "Армата". Кстати, где он?
  • А что он мог еще сказать? Простите, это ведро как-то летает? 
  • "Армата" уже ездит по кремлевским полям. Теперь Су-57 полетит в космос и заживем! Слава богу!

Путин назвал самолет Су-57 лучшим в мире: сеть смеятся до слез

Су-57 (фото: twitter.com)

Напомним, что недавно Путин ездил в аннексированный Крым, где пофантазировал на тему "мышебратьев" и даже заставил плакать журналистку.

Путина не пригласили в Польшу на 80 годовщину начала Второй мировой Больные люди: Путин довел до слез журналистку в Крыму
Новости Украины Владимир Путин
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь