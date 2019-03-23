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Пока не склюют чайки: Корчинский хочет казнить Путина на Крымском мосту

STYLERЖизнь    23.03.2019 - 21:31
Пока не склюют чайки: Корчинский хочет казнить Путина на Крымском мосту
Фото: facebook.com/korchynskyi

На Крымском мосту, считает Корчинский, "должны висеть" Путин и его команда

Крымский мост должен стать тем местом, где казнят российских политиков во главе с президентом этой страны Владимиром Путиным. Об этом заявил лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский в интервью на YouTube-канале InterVizor.

По словам политика, таким образом Украина сможет отомстить за аннексию Крыма и войну на Донбассе.

Корчинский отметил, что Керченский мост – большое унижение для всех украинцев. При этом мост нам каждый день напоминает о том, что у нас не только забрали, но и унизили.

Политик считает, что самое больше унижение состоит в том, что Украина отдала Крым практически без выстрелов. При этом были те, кто хотел стрелять и даже пытались сделать это, но большинство украинского общества и бомонда были против этого.

Видео: YouTube/InterVizor

Корчинский заявил, что это было очень большой ошибкой, поскольку если бы полуостров не сдали без боя, то не было бы войны на Донбассе, а все военные действия проходили бы на территории Крыма.

Он также заявил, что компенсировать унижение, которое постигло Украину, можно только радикальными методами. Корчинский сказал, что ему недостаточно того, если Украина просто отвоюет оккупированные территории. Необходимо чтобы война пришла в Москву, и руководители РФ висели на Керченском мосту, пока их не склюют чайки.

Напомним, что Корчинский говорит о том, что украинские добровольцы должны развязать войну в Москве. По его словам, следует вспомнить опыт XVII века, когда украинцы вместе с князями Вишневецкими смогли выиграть частную войну против Московского царства.

Ранее сообщалось о том, что Корчинский пригрозил Александру Усику автоматом Калашникова за его слова о томосе и готовности драться с радикалами за Киево-Печерскую Лавру.

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