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Все резали друг друга: Корчинский призвал идти на Москву

STYLERПерсоны    22.03.2019 - 21:33
Все резали друг друга: Корчинский призвал идти на Москву
Корчинский призвал захватить Москву (фото: УНИАН)

Корчинский говорит, что украинские добровольцы должны развязать войну в Москве

Дмитрий Корчинский, лидер партии "Братство", заявил, что Украине нужно устроить Московии еще одно "смутное время". По его мнению, следует вспомнить опыт XVII века, когда украинцы под предводительством князей Вишневецких смогли выиграть частную войну против Московского царства. Об этом политик заявил на YouTube-канале InterVizor.

К слову, Корчинский считает, что иначе, чем военным путем, отвоевать оккупированные территории не удастся. Для того, чтобы забрать Крым военным путем, нужно оперировать на Кубань, для того, чтобы освободить Донбасс, нужно будет оперировать в Подмосковье, - считает он.

Политик говорит, что в XVII веке князья Вишневецкие показали пример, как можно посеять смуту в России.

Все резали друг друга: Корчинский призвал идти на Москву

Корчинский призвал захватить Москву (фото: facebook.com/korchynskyi)

"Это была частная война украинских князей Вишневецких против Московского царства. И они эту войну выиграли. И 10 или 15 лет была благодатная смута на Москве, все резали друг друга. И наши ребята хорошо поживились на этом. И это была нормальная ситуация, мы должны ее повторить", - заявил он.

Лидер "Братства" говорит, что в Московии часто случаются кризисы, которыми можно будет воспользоваться. И подобный план смогут воплотить идейные добровольцы, поскольку государство провернуть такой план не сможет.

"Наше задание - принести войну в Москву и позаботиться о том, чтобы она никогда не прекратилась", - заявил Корчинский.

Корчинский призвал захватить Москву (видео: YouTube/InterVizor)

Напомним, ранее Корчинский пригрозил боксеру Александру Усику автоматом Калашникова за слова спортсмена о томосе и готовности драться с радикалами за Киево-Печерскую Лавру.

Также мы сообщали, что Корчинский призвал ветеранов Второй мировой войны, которые воевали за СССР, извиниться перед бойцами Украинской повстанческой армии.

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