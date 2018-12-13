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"Или преступники, или жертвы": Корчинский призвал ветеранов СССР извиниться перед УПА (видео)

STYLERПерсона    13.12.2018 - 10:17

Видео: YouTube / Магнолия-ТВ

Лидер организации "Братство" Дмитрий Корчинский, который ранее в прямом эфире повздорил с экс-министром транспорта и связи Евгением Червоненко, призвал ветеранов Второй мировой войны, которые воевали за СССР, извиниться перед бойцами Украинской повстанческой армии. Политик заявил об этом в эфире телеканала "Магнолия ТВ" в программе "Открытым текстом".

Также он предложил ветеранам Красной армии выбросить все свои награды.

На такую мысль Корчинского натолкнуло фото, где повстанец УПА и бывший советский военный жмут друг другу руки. 

&quot;Или преступники, или жертвы&quot;: Корчинский призвал ветеранов СССР извиниться перед УПА (видео)

Скриншот: YouTube / Магнолия-ТВ

"Какие могут быть компромиссы между воином УПА и вот этим советским НКВДшником, который на фото?", - прокомментировал он знаменитый снимок.

Корчинский заявил, что красноармеец "для компромисса" должен бы был покаяться, "скинуть с себя все советские погремушки в грязь" и просить прощения у воина УПА за то, что он делал на службе у СССР.

&quot;Или преступники, или жертвы&quot;: Корчинский призвал ветеранов СССР извиниться перед УПА (видео)

Скриншот: YouTube / Магнолия-ТВ

"Нельзя допускать компромиссов ни по отношению к своему прошлому, ни по отношению к настоящему. Потому что в компромиссах мы всегда проигрываем. Не нужно нам с вертухаями, врагами и оккупантами никакого компромисса", - подчеркнул он.

Также Корчинский рассказал, что его дедушка служил в Красной армии и погиб на Второй мировой войне в 1941 году.

&quot;Или преступники, или жертвы&quot;: Корчинский призвал ветеранов СССР извиниться перед УПА (видео)

Скриншот: YouTube / Магнолия-ТВ

"Но я вполне понимаю, что в составе Красной армии воевали или преступники, или жертвы. Я бы без сомнения пожал своему деду руку, но я бы никогда не примирился с тем, что он пошел на фронт, что он не попробовал прибегнуть к дезертирству", - сказал политик.

Как сообщалось ранее, 7 декабря спикер Верховной рады Украины подписал законопроект №8519 об усилении социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке

Также мы писали о том, что журналисты российского пропагандистского телеканала "Звезда" удивили очередным фейком, проиллюстрировав новость про "мемориал солдатам Великой Отечественной войны" снимком памятника воинам УПА в Харькове

Напомним, недавно в Верховинский военный комиссариат поступила необычная просьба. Пополнить ряды добровольцев, воюющих в зоне ООС на Донбассе, захотел местный пенсионер - ветеран УПА

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Новости Украины Дмитрий КорчинскийУПАВторая мировая война
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