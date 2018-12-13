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"Або злочинці, або жертви": Корчинський закликав ветеранів СРСР вибачитися перед УПА (відео)

STYLERПерсона    13.12.2018 - 10:17

Відео: YouTube / Магнолія-ТВ

Лідер організації "Братство" Дмитро Корчинський, який раніше в прямому ефірі посварився з екс-міністром транспорту та зв'язку Євгеном Червоненком, закликав ветеранів Другої світової війни, які воювали за СРСР, вибачитися перед бійцями Української повстанської армії. Політик заявив про це в ефірі телеканалу "Магнолія ТВ" у програмі "Відкритим текстом".

Також він запропонував ветеранам Червоної армії викинути всі свої нагороди.

На таку думку Корчинського наштовхнуло фото, де повстанець УПА і колишній радянський військовий тиснуть один одному руки.

&quot;Або злочинці, або жертви&quot;: Корчинський закликав ветеранів СРСР вибачитися перед УПА (відео)

Скріншот: YouTube / Магнолія-ТВ

"Які можуть бути компроміси між воїном УПА і ось цим радянським НКВДшником, який на фото?", - прокоментував він відомий знімок.

Корчинський заявив, що червоноармієць "для компромісу" мав би покаятися, "скинути з себе всі радянські брязкальця у бруд" та просити вибачення у воїна УПА за те, що він робив на службі у СРСР.

&quot;Або злочинці, або жертви&quot;: Корчинський закликав ветеранів СРСР вибачитися перед УПА (відео)

Скріншот: YouTube / Магнолія-ТВ

"Не можна допускати компромісів ані по відношенню до свого минулого, ані по відношенню до теперішнього. Тому що в компромісах ми завжди програємо. Не потрібно нам із вертухаями, ворогами та окупантами жодного компромісу", - наголосив він.

Також Корчинський розповів, що його дідусь служив у Червоній армії та загинув на Другій світовій війні в 1941 році.

&quot;Або злочинці, або жертви&quot;: Корчинський закликав ветеранів СРСР вибачитися перед УПА (відео)

Скріншот: YouTube / Магнолія-ТВ

"Але я цілком розумію, що у складі Червоної армії воювали або злочинці, або жертви. Я б без сумніву потиснув своєму дідові руку, але я б ніколи не примирився із тим, що він пішов на фронт, що він не спробував вдатися до дезертирства", - сказав політик.

Як повідомлялося раніше, 7 грудня спікер Верховної ради України підписав законопроект №8519 про посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті.

Також ми писали про те, що журналісти російського пропагандистського телеканалу "Зірка" здивували черговим фейком, проілюструвавши новину про "меморіал солдатам Великої Вітчизняної війни" знімком пам'ятника воїнам УПА в Харкові.

Нагадаємо, нещодавно у Верховинський військовий комісаріат надійшло незвичайне прохання. Поповнити ряди добровольців, що воювали в зоні ООС на Донбасі, захотів місцевий пенсіонер - ветеран УПА.

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Відео: РБК-Україна

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