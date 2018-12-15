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"Пуля летит быстрее, чем кулак боксера": Корчинский обратился к Усику

STYLERЖизнь    15.12.2018 - 12:44
"Пуля летит быстрее, чем кулак боксера": Корчинский обратился к Усику
Александр Усик (фото: РБК-Украина)

Корчинский советует Усику не нарываться на националистов

Лидер организации "Братство" и один из основателей УНА-УНСО Дмитрий Корчинский, который недавно призвал ветеранов СССР извиниться перед УПА, пригрозил боксеру Александру Усику автоматом Калашникова за слова спортсмена о томосе и готовности драться с радикалами за Киево-Печерскую Лавру.

&quot;Пуля летит быстрее, чем кулак боксера&quot;: Корчинский обратился к Усику

Дмитрий Корчинский (фото: facebook.com/korchynskyi)

В комментарии российскому ФАН Корчинский выразил мнение, что скандальные слова спортсмена, которые разозлили многих украинцев, вызваны "микротравмами головы из-за частых ударов по боксерской груше". По его словам, Усик "не понимает, что говорит и неадекватно оценивает ситуацию".

Также Корчинский сомневается в боеспособности украинского чемпиона.

 

"Если он попробует помахать руками на улице, то это закончится переломом ног. Такое часто бывает у боксеров. В реальной уличной ситуации Усик будет выглядеть не очень хорошо, так же, как плохо он выглядит в риторике", - сказал лидер "Братства".

&quot;Пуля летит быстрее, чем кулак боксера&quot;: Корчинский обратился к Усику

Дмитрий Корчинский (фото: facebook.com/korchynskyi)

Кроме того, проучить спортсмена, говорит активист, может любой украинский националист. 

"Украинские националисты редко ходят в боксерские спортзалы, они чаще ходят на стрельбище. Могу сказать вам по собственному опыту: пуля, выпущенная из автомата Калашникова, летит быстрее, чем кулак любого боксера", - резюмировал Корчинский.

Напомним, ранее ветеран АТО пригрозил "проломить голову" Александру Усику.

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