"Куля летить швидше, ніж кулак боксера": Корчинський звернувся до Усика

Олександр Усик (фото: РБК-Україна)

Корчинський радить Усику не нариватися на націоналістів

Лідер організації "Братство" та один з засновників УНА-УНСО Дмитро Корчинський, який нещодавно закликав ветеранів СРСР вибачитися перед УПА, пригрозив боксеру Олександру Усику автоматом Калашникова за слова спортсмена про томос і готовність битися з радикалами за Києво-Печерську Лавру.

Дмитро Корчинський (фото: facebook.com/korchynskyi)

У коментарі російському ФАН Корчинський висловив думку, що скандальні слова спортсмена, що розлютили багатьох українців, викликані "мікротравмами голови через часті удари по боксерській груші". За його словами, Усик "не розуміє, що говорить і неадекватно оцінює ситуацію".

Також Корчинський сумнівається в боєздатності українського чемпіона.

"Якщо він спробує помахати руками на вулиці, то це закінчиться переломом ніг. Таке часто буває у боксерів. У реальній вуличній ситуації Усик буде виглядати не дуже добре, так само, як погано він виглядає в риториці", - сказав лідер "Братства".

Дмитро Корчинський (фото: facebook.com/korchynskyi)

Крім того, провчити спортсмена, каже активіст, може будь-український націоналіст.

"Українські націоналісти рідко ходять у боксерські спортзали, вони частіше ходять на стрільбище. Можу вам сказати з власного досвіду: куля, випущена з автомата Калашникова, летить швидше, ніж кулак будь-якого боксера", - резюмував Корчинський.

Нагадаємо, раніше ветеран АТО пригрозив "проломити голову" Олександру Усику.