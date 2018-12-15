ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Куля летить швидше, ніж кулак боксера": Корчинський звернувся до Усика

STYLERЖиття    15.12.2018 - 12:44
"Куля летить швидше, ніж кулак боксера": Корчинський звернувся до Усика
Олександр Усик (фото: РБК-Україна)

Корчинський радить Усику не нариватися на націоналістів

Лідер організації "Братство" та один з засновників УНА-УНСО Дмитро Корчинський, який нещодавно закликав ветеранів СРСР вибачитися перед УПА, пригрозив боксеру Олександру Усику автоматом Калашникова за слова спортсмена про томос і готовність битися з радикалами за Києво-Печерську Лавру.

&quot;Куля летить швидше, ніж кулак боксера&quot;: Корчинський звернувся до Усика

Дмитро Корчинський (фото: facebook.com/korchynskyi)

У коментарі російському ФАН Корчинський висловив думку, що скандальні слова спортсмена, що розлютили багатьох українців, викликані "мікротравмами голови через часті удари по боксерській груші". За його словами, Усик "не розуміє, що говорить і неадекватно оцінює ситуацію".

Також Корчинський сумнівається в боєздатності українського чемпіона.

"Якщо він спробує помахати руками на вулиці, то це закінчиться переломом ніг. Таке часто буває у боксерів. У реальній вуличній ситуації Усик буде виглядати не дуже добре, так само, як погано він виглядає в риториці", - сказав лідер "Братства".

&quot;Куля летить швидше, ніж кулак боксера&quot;: Корчинський звернувся до Усика

Дмитро Корчинський (фото: facebook.com/korchynskyi)

Крім того, провчити спортсмена, каже активіст, може будь-український націоналіст.

"Українські націоналісти рідко ходять у боксерські спортзали, вони частіше ходять на стрільбище. Можу вам сказати з власного досвіду: куля, випущена з автомата Калашникова, летить швидше, ніж кулак будь-якого боксера", - резюмував Корчинський.

Нагадаємо, раніше ветеран АТО пригрозив "проломити голову" Олександру Усику.

"Я не міг": Усик розповів, чому відмовився зніматися у Сталлоне "Горе від розуму": ветеран АТО пригрозив "проломити голову" Усику
Новини України Дмитро КорчинськийОлександр Усик
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся