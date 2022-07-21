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Импортозамещение по-русски: в РФ выпустили моющее средство для полов и головы

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Россия, Четверг 21 июля 2022 10:31
Импортозамещение по-русски: в РФ выпустили моющее средство для полов и головы В России опозорились с моющим средством "7 в 1" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В России после западных санкций и выхода из страны иностранных компаний замещают импортные товары по-своему.

Так, в сети показали "косметическое" средство, которое рассчитано для мытья полов, отпугивания насекомых. Также им рекомендуют мыть тело и голову.

Импортозамещение по-русски

Россиянам предлагают средство под названием "Дачное". Его позиционируют как "7 в 1". На упаковке сказано, что это крем мыло, гель для душа, шампунь, мытье посуды и пола, стирка тряпочек и отпугивание насекомых!

Производители уверяют, что "отмоет все". Также в чудо-средство входит эфирное масло мяты. Судя по всему, оно оказывает такой универсальный эффект.

Смотрите на видео демонстрацию удивительного товара для россиян.

А в это время в Киеве запустили новый модернизированный электропоезд.

Также читайте, как России опозорились с фейком про террориста из Луцка.

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