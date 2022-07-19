В Киеве запустили новый модернизированный электропоезд: как он выглядит и в чем особенность

В Киеве запустили очередной обновленный электропоезд Kyiv City Express после модернизации. Он курсирует по столичному кольцу, и наверняка будет пользоваться особой популярностью у велосипедистов, так как стал гораздо удобнее для перевозки байков.

Об этом 19 июля передали в пресс-службе Укрзализныци.

Электричку реконструировали в течение двух недель, беря во внимание пожелание пассажиров.

Что особенного в обновленном электропоезде Kyiv City Express:

было удвоено количество велодержателей,

изменили их конструкцию - теперь велодержатели имеют мягкие насадки на фиксаторах колес, что предохраняют байки от повреждения при транспортировке;

установили верхние перила для удобства пассажиров;

была изменена конструкция ступеней - они стали менее скользкими;

остались все преимущества прошлых версий инклюзивных электропоездов (в вагонах предусмотрены места для людей с инвалидностью и 58 откидных сидений для размещения тележек), также есть пандусы и уборные, удобные для людей с инвалидностью, внутри вагонов установлены обновленные сиденья, модернизирована система освещения, оповещения и установленные информационные табло.

Модернизированный поезд Kyiv City Express (фото: t.me/UkrzalInfo)

Также в УЗ отметили, что была обновлена платформа станции Протасов Яр. Кроме текущего ремонта, на ней установили новое освещение и новые сиденья в зоне ожидания поездов, поставили баки для сортировки мусора и смонтировали велопарковку.

Велопарковка на станции Протасов Яр в Киеве (фото: t.me/UkrzalInfo)

Сейчас в планах также в ближайшее время установить велопарковки и на других станциях Киевской кольцевой электрички.

В столице на маршруте кольцевой электрички Kyiv City Express курсируют модернизированные электропоезда через 20 станций, с 05:30 до 21:30.

Поезда Kyiv City Express (фото: t.me/UkrzalInfo)