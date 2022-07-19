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В Киеве запустили новый модернизированный электропоезд: как он выглядит и в чем особенность

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Киев, Вторник 19 июля 2022 21:21
В Киеве запустили новый модернизированный электропоезд: как он выглядит и в чем особенность Коллаж РБК-Украина: Укрзализныця показала модернизированный поезд Kyiv City Express
Автор: Владимир Костырин

В Киеве запустили очередной обновленный электропоезд Kyiv City Express после модернизации. Он курсирует по столичному кольцу, и наверняка будет пользоваться особой популярностью у велосипедистов, так как стал гораздо удобнее для перевозки байков.

Об этом 19 июля передали в пресс-службе Укрзализныци.

Электричку реконструировали в течение двух недель, беря во внимание пожелание пассажиров.

Что особенного в обновленном электропоезде Kyiv City Express:

  • было удвоено количество велодержателей,
  • изменили их конструкцию - теперь велодержатели имеют мягкие насадки на фиксаторах колес, что предохраняют байки от повреждения при транспортировке;
  • установили верхние перила для удобства пассажиров;
  • была изменена конструкция ступеней - они стали менее скользкими;
  • остались все преимущества прошлых версий инклюзивных электропоездов (в вагонах предусмотрены места для людей с инвалидностью и 58 откидных сидений для размещения тележек), также есть пандусы и уборные, удобные для людей с инвалидностью, внутри вагонов установлены обновленные сиденья, модернизирована система освещения, оповещения и установленные информационные табло.

В Киеве запустили новый модернизированный электропоезд: как он выглядит и в чем особенностьВ Киеве запустили новый модернизированный электропоезд: как он выглядит и в чем особенность

Модернизированный поезд Kyiv City Express (фото: t.me/UkrzalInfo)

Также в УЗ отметили, что была обновлена платформа станции Протасов Яр. Кроме текущего ремонта, на ней установили новое освещение и новые сиденья в зоне ожидания поездов, поставили баки для сортировки мусора и смонтировали велопарковку.

В Киеве запустили новый модернизированный электропоезд: как он выглядит и в чем особенность

Велопарковка на станции Протасов Яр в Киеве (фото: t.me/UkrzalInfo)

Сейчас в планах также в ближайшее время установить велопарковки и на других станциях Киевской кольцевой электрички.

В столице на маршруте кольцевой электрички Kyiv City Express курсируют модернизированные электропоезда через 20 станций, с 05:30 до 21:30.

В Киеве запустили новый модернизированный электропоезд: как он выглядит и в чем особенность

Поезда Kyiv City Express (фото: t.me/UkrzalInfo)

Ранее мы рассказывали, что в Киеве после капремонта снова курсирует легендарный паровоз.

А также писали, что на вокзале Киева появились новые камеры хранения.

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