На вокзале Киева появились новые камеры хранения: где расположены и какие тарифы
На Центральном железнодорожном вокзале Киева снова открыли автоматические камеры хранения вещей для удобства пассажиров. Специальные ящики имеют разный объем - как для габаритного багажа, так и для не крупных сумок и чемоданчиков.
Об этом 12 июля передали в пресс-службе Укрзализныци.
Благодаря таким камерам, у прибывших в столицу и отъезжающих вновь есть возможность оставить багаж на вокзале в надежном месте и не таскаться с ним по городу, а также не переживать за сохранность вещей.
Так, все камеры "сверхпрочны и под постоянным видеонаблюдением", - отмечают в компании.
Где расположены камеры хранения
- в кассовых залах на Центральном вокзале;
- на переходе (конкорсе) между Центральным и Южным вокзалами;
- на Южном вокзале.
На Центральном вокзале Киева вернули автоматические камеры хранения (фото: t.me/UkrzalInfo)
Сколько стоит услуга
Тарифы на пользование автоматическими камерами хранения отличаются - цены зависят от размера выбранной ячейки, и составляют:
- 80 гривен в сутки для маленькой,
- 100 гривен в сутки для средней,
- 150 гривен в сутки для большой.
Ячейки в новой камере хранения на киевском вокзале (фото: t.me/UkrzalInfo)
Как выглядят новые камеры хранения
"Мы позаботились, чтобы хранилища были вместительными: оставляйте на хранение багаж любого размера - от маленьких сумок до чемоданов в половину человеческого роста", - информируют в УЗ.
Количество "шкафчиков" составляет 12 штук, в каждом по 3 ячейки разных размеров. Посередине установлен автомат, принимающий оплату за хранение (в купюрах, монетах и в безналичных расчетах). Также операцию можно осуществить при помощи смартфона.
Автоматические камеры хранения на Центральном ж/д вокзале Киева (фото: t.me/UkrzalInfo)
К слову, перед этим мы писали, что происходит в вестибюле вокзала Киева после установки там "рамок, как в аэропорту".
Ранее сообщалось, что в Киеве после капремонта снова курсирует легендарный паровоз.