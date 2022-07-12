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На вокзалі Києва з'явилися нові камери схову: де розташовані та які тарифи

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Київ, Вівторок 12 липня 2022 17:29
На вокзалі Києва з'явилися нові камери схову: де розташовані та які тарифи Колаж РБК-Україна: на залізничному вокзалі Києва встановили нові автоматичні камери схову
Автор: Володимир Костирін

На Центральному залізничному вокзалі Києва знову відкрили автоматичні камери схову речей для зручності пасажирів. Спеціальні ящики мають різний об'єм - як для габаритного багажу, так і для не великих сумок і валізок.

Про це 12 липня передали в прес-службі Укрзалізниці.

Завдяки таким камерам, у приїжджих до столиці та від'їжджають знову є можливість залишити багаж на вокзалі в надійному місці та не тягатися з ним містом, а також не переживати за збереження речей.

Так, всі камери "надміцні та під постійним відеоспостереженням", - зауважують в компанії.

Де розташовані камери схову

  • у касових залах на Центральному вокзалі;
  • на переході (конкорсі) між Центральним та Південним вокзалами;
  • на Південному вокзалі.

На вокзалі Києва з'явилися нові камери схову: де розташовані та які тарифи

На Центральному вокзалі Києва повернули автоматичні камери схову (фото: t.me/UkrzalInfo)

Скільки коштує послуга

Тарифи на користування автоматичними камерами зберігання відрізняються - ціни залежать від розміру обраної комірки, і складають:

  • 80 гривень на добу для маленької,
  • 100 гривень на добу для середньої,
  • 150 гривень на добу для великої.

На вокзалі Києва з'явилися нові камери схову: де розташовані та які тарифи

Комірки в новій камері схову на київському вокзалі (фото: t.me/UkrzalInfo)

Як виглядають нові камери зберігання

"Ми подбали, щоб сховища були місткими: залишайте на зберігання багаж будь-якого розміру - від маленьких сумок до валіз в половину людського зросту", - інформують в УЗ.

Кількість "шафок" становить 12 штук, в кожному по 3 осередки різних розмірів. Посередині встановлений автомат, який приймає оплату за зберігання (в купюрах, монетах і в безготівкових розрахунках). Також операцію можна здійснити за допомогою смартфона.

На вокзалі Києва з'явилися нові камери схову: де розташовані та які тарифиНа вокзалі Києва з'явилися нові камери схову: де розташовані та які тарифиНа вокзалі Києва з'явилися нові камери схову: де розташовані та які тарифиНа вокзалі Києва з'явилися нові камери схову: де розташовані та які тарифи

Автоматичні камери схову на Центральному залізничному вокзалі Києва (фото: t.me/UkrzalInfo)

До слова, перед цим ми писали, що відбувається у вестибюлі вокзалу Києва після установки там "рамок, як в аеропорту".

Раніше повідомлялося, що в Києві після капремонту знову курсує легендарний паровоз.

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