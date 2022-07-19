У Києві запустили новий модернізований електропоїзд: як він виглядає і в чому особливість

У Києві запустили черговий оновлений електропоїзд Kyiv City Express після модернізації. Він курсує столичним кільцем, і напевно користуватиметься особливою популярністю у велосипедистів, оскільки став набагато зручнішим для перевезення байків.

Про це 19 липня передали в прес-службі Укрзалізниці.

Електричку реконструювали протягом двох тижнів, беручи до уваги побажання пасажирів.

Що особливого в оновленому електропоїзді Kyiv City Express:

було подвоєно кількість велотримачів,

змінили їх конструкцію - тепер велотримачі мають м'які насадки на фіксаторах коліс, що оберігають байки від пошкодження при транспортуванні;

встановили верхні перила для зручності пасажирів;

була змінена конструкція ступенів - вони стали менш слизькі;

залишилися всі переваги минулих версій інклюзивних електропоїздів (у вагонах передбачені місця для людей з інвалідністю та 58 відкидних сидінь для розміщення візків), також є пандуси та вбиральні, зручні для людей з інвалідністю, всередині вагонів встановлені оновлені сидіння, модернізована система освітлення, оповіщення та встановлені інформаційні табло.

Модернізований поїзд Kyiv City Express (фото: t.me/UkrzalInfo)

Також в УЗ зазначили, що була оновлена платформа станції Протасів Яр. Крім поточного ремонту, на ній встановили нове освітлення і нові сидіння в зоні очікування поїздів, поставили баки для сортування сміття і змонтували велопарковку.

Велопаркування на станції Протасів Яр у Києві (фото: t.me/UkrzalInfo)

Зараз у планах також найближчим часом встановити велопаркування і на інших станціях Київської кільцевої електрички.

У столиці на маршруті кільцевої електрички Kyiv City Express курсують модернізовані електропоїзди через 20 станцій, з 05:30 до 21:30.

Потяги Kyiv City Express (фото: t.me/UkrzalInfo)